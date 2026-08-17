綠置居2025｜下周二起揀樓 盛緻苑800單位 最平168萬

房委會「綠置居單位2025」將於下周二(25日)開始選樓。今期推出位於九龍灣的盛緻苑項目，提供超過800個單位。此外，「綠置居2025」亦會推售約120個重售綠置居單位，以及新一批約400個租置計劃回收單位。房委會將會按申請類別的優先次序，分批發信或電郵邀請合資格申請者在指定時間前往觀塘房委會綠置居銷售小組辦事處選購「綠置居2025」推售的單位。

盛緻苑單位實用面積介乎約26.0平方米至約43.6平方米，以市價六折出售，售價介乎約168萬元至約354萬元。房委會表示，一直以來致力完善房屋階梯，透過推出各項資助出售單位計劃及持續優化相關安排，協助經濟能力較佳的公共租住房屋租戶及其他合資格申請者購買資助出售單位，達至向上流動之效。房委會於4月同步推出「居屋2025」、「綠置居2025」，以及「白表居屋第二市場計劃2025」3項計劃接受申請，並於7月10日完成攪珠。「綠置居2025」將率先於本月25日開始選樓，房委會鼓勵合資格申請者把握機會，早日達成置業願望。