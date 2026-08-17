醫療事故｜中大醫院32歲女子做物理治療　針灸針具遺留右臀部

一名32歲女病人今年6月在香港中文大學醫院接受物理治療後，院方同日發現其右臀部遺留針灸針具。衞生署同月接獲醫院呈報的醫療風險警示事件，調查後指其未有遵守《私家醫院實務守則》。

收到通報後衞生署隨即作出跟進，並要求有關私家醫院在4周內提交調查報告。衞生署指，已接獲醫院提交的調查報告，評估後指該院未有遵守《私家醫院實務守則》。署方要求醫院確保職員熟悉並嚴格遵守針灸程序中，有關點算針具的政策和程序，並按照《實務守則》規定，在識別須呈報事件後24小時內通知衞生署。署方已向有關私家醫院採取規管行動，並指該私院已採取改善措施，將繼續監察實施措施的情況。

中大醫院：離院前發現

香港中文大學醫院回覆《am730》查詢稱，高度關注一名病人在該院接受物理治療期間所發生的事件。院方稱，該病人6月25日在物理治療部接受針灸程序後，離院前發現針灸針具，當日已即時為病人安排進一步檢查及治療，並就事件向病人致歉。中大醫院重申高度重視病人安全，已就事件完成檢討，並落實多項加強措施，改善點算及記錄程序，確保病人安全、嚴防同類事件再次發生。