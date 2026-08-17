印刷公司兩職員隱瞞利益衝突獲利百萬 判囚10個月及緩刑

廉政公署早前起訴兩名印刷公司職員，控告他們隱瞞利益衝突，詐騙僱主委託其中一人的親戚提供送貨服務，並從中獲利約100萬元。兩名被告今日(17日)在區域法院認罪判刑。

兩名被告分別為Bannershop Hong Kong Limited前助理生產經理蘇強(53歲)，被判入獄10個月，以及Bannershop前送貨部主管張海琪(34歲)，判囚7個月，緩刑12個月。二人今日承認一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。

暫委法官韋漢熙判刑時指蘇強策劃本案，並斥責兩名被告違反誠信，經考慮二人認罪，已全數賠償他們的前僱主，以及各項求情因素，遂將二人的刑期扣減。潘寶蓮，蘇強妻子(55歲)，其相關控罪則由區域法院法庭存檔。

Bannershop從事數碼印刷、平面設計及展覽裝飾安裝等業務。其員工手冊及行為守則列明，如員工的配偶或兄弟姐妹與公司有任何業務洽談，員工須向公司報告及應避免利益衝突。案發時蘇強負責管理Bannershop的印刷品生產，而張海琪則管理印刷品送達客戶事宜。案情透露，蘇強的大舅於2018年2月經張海琪推薦獲委託送貨給客戶。