印刷公司兩職員隱瞞利益衝突獲利百萬 判囚10個月及緩刑

廉政公署早前起訴兩名印刷公司職員，控告他們隱瞞利益衝突，詐騙僱主委託其中一人的親戚提供送貨服務，並從中獲利約100萬元。兩名被告今日(17日)在區域法院認罪判刑。
兩名被告分別為Bannershop Hong Kong Limited前助理生產經理蘇強(53歲)，被判入獄10個月，以及Bannershop前送貨部主管張海琪(34歲)，判囚7個月，緩刑12個月。二人今日承認一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。
暫委法官韋漢熙判刑時指蘇強策劃本案，並斥責兩名被告違反誠信，經考慮二人認罪，已全數賠償他們的前僱主，以及各項求情因素，遂將二人的刑期扣減。潘寶蓮，蘇強妻子(55歲)，其相關控罪則由區域法院法庭存檔。
Bannershop從事數碼印刷、平面設計及展覽裝飾安裝等業務。其員工手冊及行為守則列明，如員工的配偶或兄弟姐妹與公司有任何業務洽談，員工須向公司報告及應避免利益衝突。案發時蘇強負責管理Bannershop的印刷品生產，而張海琪則管理印刷品送達客戶事宜。案情透露，蘇強的大舅於2018年2月經張海琪推薦獲委託送貨給客戶。
2018年5月至2022年1月期間，張海琪向公司提交相關送貨發票，並經潘寶蓮的銀行戶口向蘇強的大舅支付運費共約660萬元。潘寶蓮其後根據蘇強指示，將當中約560萬元轉賬予該名大舅，餘下約100萬元由蘇強及張海琪瓜分，二人獲分約70萬元及約30萬元。廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，發現蘇強聲稱與其大舅是朋友，但從沒向Bannershop申報他與其大舅的親戚關係，亦沒有申報潘寶蓮是其妻子。