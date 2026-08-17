胡英明率團出席亞太經合組織反貪會議 分享落實《北京反腐敗宣言》成果

廉政專員胡英明今日(17日)率領廉政公署代表團於大連出席亞太經合組織第43屆反貪腐倡透明專家工作小組會議，持續推動《北京反腐敗宣言》加強國際反腐敗合作。

胡英明以中國香港代表身分在會上發言，匯報廉署就《宣言》所承諾的工作進度。他表示廉署、香港國際廉政學院與國際反貪局聯合會組成的「反貪鐵三角」，一直致力從三方面實踐《宣言》各項目標，包括「鞏固夥伴合作」、「強化反腐裝備」和「建立全方位視野」。胡英明指，《宣言》通過至今已12年，一直積極與各地反貪機構結盟合作，緊貼貪污罪行的全球最新發展，以及全面連結社會不同界別，合力打擊貪污腐敗。未來，中國香港亦將堅定不移地堅持反腐敗原則。

胡英明亦表示，廉署憑藉「一國兩制」下的多項獨特優勢，包括背靠祖國、司法獨立和完善反貪制度，確切落實《宣言》，不僅成為國際反腐領域的『超級聯繫人」，更擔當「超級增值人」的角色，全面支援反貪夥伴的反腐敗工作。