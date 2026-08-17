胡英明率團出席亞太經合組織反貪會議 分享落實《北京反腐敗宣言》成果

廉政專員胡英明今日(17日)率領廉政公署代表團於大連出席亞太經合組織第43屆反貪腐倡透明專家工作小組會議，持續推動《北京反腐敗宣言》加強國際反腐敗合作。
胡英明以中國香港代表身分在會上發言，匯報廉署就《宣言》所承諾的工作進度。他表示廉署、香港國際廉政學院與國際反貪局聯合會組成的「反貪鐵三角」，一直致力從三方面實踐《宣言》各項目標，包括「鞏固夥伴合作」、「強化反腐裝備」和「建立全方位視野」。胡英明指，《宣言》通過至今已12年，一直積極與各地反貪機構結盟合作，緊貼貪污罪行的全球最新發展，以及全面連結社會不同界別，合力打擊貪污腐敗。未來，中國香港亦將堅定不移地堅持反腐敗原則。
胡英明亦表示，廉署憑藉「一國兩制」下的多項獨特優勢，包括背靠祖國、司法獨立和完善反貪制度，確切落實《宣言》，不僅成為國際反腐領域的『超級聯繫人」，更擔當「超級增值人」的角色，全面支援反貪夥伴的反腐敗工作。
廉署代表亦在會議上簡報，國家監察委員會與廉署今年6月在香港舉辦的亞太經合組織「廉潔促繁榮」研討會的情況及帶出的堅實成果。另外，廉署和香港證券及期貨事務監察委員會亦會攜手於會議後舉行的實務工作坊，與亞太經合組織成員分享涉及加密貨幣的貪污案件的調查經驗，並共同探討加強國際合作追討犯罪得益及各地相關的監管機制。