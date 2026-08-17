政府AI效能提升組首批落實30項目　打擊網上申請機器人、1823自動識別優先個案

政府人工智能效能提升組公布，已促成及落實首批共30個效能提升項目，包括利用人工智能(AI)打擊網上排隊機械人、處理運輸署牌照申請、分析公眾地方垃圾投訴並提出執法建議等，各項目將分階段在今年年中起陸續落地應用。 運輸署牌照申請可減至1個工作日 去年10月成立的AI效能提升組，負責統籌和指導政府部門有效應用AI技術、推動進行科技革新等。首批落實的30個效能提升項目涉及13個部門，10個旗艦項目涵蓋運輸牌照、康體設施、環境衞生、投訴處理等範疇。

機電工程署將用AI分析高位燈具高清影像，偵測缺陷、自動檢查及生成檢查報告，把原先8小時的檢查工作縮減至1至2小時。運輸署透過AI自動分析用戶點擊滑鼠、按動鍵盤等行為，攔截網上預約免試簽發香港駕駛執照的機器人程序，推出後市民進入系統的輪候時間由2小時減至45分鐘，另透過AI自動辨識、比對及核實不同申請文件，處理網上續領車牌和網上俗稱「國際牌」的跨境駕駛服務申請，由最長10個工作天縮短至1個工作天。