政府AI效能提升組首批落實30項目　打擊網上申請機器人、1823自動識別優先個案

政府人工智能效能提升組公布，已促成及落實首批共30個效能提升項目，包括利用人工智能(AI)打擊網上排隊機械人、處理運輸署牌照申請、分析公眾地方垃圾投訴並提出執法建議等，各項目將分階段在今年年中起陸續落地應用。
運輸署牌照申請可減至1個工作日
去年10月成立的AI效能提升組，負責統籌和指導政府部門有效應用AI技術、推動進行科技革新等。首批落實的30個效能提升項目涉及13個部門，10個旗艦項目涵蓋運輸牌照、康體設施、環境衞生、投訴處理等範疇。
機電工程署將用AI分析高位燈具高清影像，偵測缺陷、自動檢查及生成檢查報告，把原先8小時的檢查工作縮減至1至2小時。運輸署透過AI自動分析用戶點擊滑鼠、按動鍵盤等行為，攔截網上預約免試簽發香港駕駛執照的機器人程序，推出後市民進入系統的輪候時間由2小時減至45分鐘，另透過AI自動辨識、比對及核實不同申請文件，處理網上續領車牌和網上俗稱「國際牌」的跨境駕駛服務申請，由最長10個工作天縮短至1個工作天。
1823試用AI分析電郵
康文署就會透過AI加快分析異常訂場行為及辨識機器人程式異常活動，提升公眾預訂康體設施的公平性。食環署會用AI把食物業及其他牌照申請的紙本資料數碼化、檢查完整性並轉介至相關部門，申請人取得原則性准許的時間可由約30個工作天，加快至約20個工作天。另外，1823會用AI自動從電郵識別需優先處理個案，識別時間由2日縮短至數小時內，又會試用AI分析市民電郵，料可減少三成人手輸入資料時間。
首批30個提升項目將於今明兩年落實。身兼提升組組長的政務司副司長卓永興表示，不同部門雖然職能各異，但不少日常工作場景其實有相似之處，如網上預約、牌照申請、審核評估、回覆查詢、環境監察等。他指，一個方案如在首試部門成功落地，相關經驗、技術和推行模式便可經適當調適，推展至其他部門和相近的業務場景。政府會繼續推動更多AI應用，發掘更多AI應用場景，將首批項目的成功經驗複製和擴展。