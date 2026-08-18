戀愛大過天 易令人失自我 家計會「戀愛腦」展覽反思親密關係

每當談戀愛就「沉船」，凡事以另一半為先？新興流行語「戀愛腦」，就形容一個人視愛情為生活重心。有女大學生與男友形影不離，凡事交由對方作主，這種戀愛腦背後更與其成長環境有關。家計會表示，戀愛腦的人當局者迷，須身邊人適時提醒；不過只要未有影響日常生活，「戀愛腦」本無好壞之分。家計會舉辦互動展覽，以輕鬆角度帶領大眾反思親密關係，同時學會建立健康界線。圖:林俊源

「戀愛腦」的形成，往往源於缺乏安全感及自信心較低，更與成長背景息息相關。家計會青年義工Ivy分享，其大學朋友幾乎24小時都要與男朋友一起，任何決定均徵求對方同意。經了解後發現，她成長於一個控制慾較強的家庭，每日被要求匯報「今日做啲咩」、「幾點要返嚟」。這種潛移默化的環境，令她誤以為「被控制」才是正常的愛，為了維持關係不惜將自己放得很低，最終失去生活重心。