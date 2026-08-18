戀愛大過天 易令人失自我 家計會「戀愛腦」展覽反思親密關係

每當談戀愛就「沉船」，凡事以另一半為先？新興流行語「戀愛腦」，就形容一個人視愛情為生活重心。有女大學生與男友形影不離，凡事交由對方作主，這種戀愛腦背後更與其成長環境有關。家計會表示，戀愛腦的人當局者迷，須身邊人適時提醒；不過只要未有影響日常生活，「戀愛腦」本無好壞之分。家計會舉辦互動展覽，以輕鬆角度帶領大眾反思親密關係，同時學會建立健康界線。圖:林俊源
「戀愛腦」的形成，往往源於缺乏安全感及自信心較低，更與成長背景息息相關。家計會青年義工Ivy分享，其大學朋友幾乎24小時都要與男朋友一起，任何決定均徵求對方同意。經了解後發現，她成長於一個控制慾較強的家庭，每日被要求匯報「今日做啲咩」、「幾點要返嚟」。這種潛移默化的環境，令她誤以為「被控制」才是正常的愛，為了維持關係不惜將自己放得很低，最終失去生活重心。
出現抑鬱焦慮症狀應尋專業輔導
家計會教育主任連明誥指出，「戀愛腦」的人往往當局者迷，須身邊朋友提醒。她建議，若在關係中感到不開心、過度依賴另一半做決定，甚至身邊朋友均察覺異常時，事主須深思應否繼續這段關係；若出現抑鬱或焦慮等症狀，便要尋求專業輔導。至於身邊的朋友，只須坦白表達觀察並客觀分析，適度提醒即可。
坊間普遍將戀愛腦貼上負面標籤，但連明誥認為，戀愛腦並非一種心理疾病，而是一個中性詞彙，「如果一個人投入戀愛，但並未影響日常生活或自我價值，其實並無問題。」
戀愛腦互動展 探討愛情自我價值
為了讓公眾更深入探討此議題，家計會於荃灣南豐紗廠舉辦「戀愛腦診聊室」互動展覽，設六大主題體驗區，包括自我測試「戀愛腦指數」、「情侶應否實行AA制」等情境題互動小遊戲，多角度探討不同人對「戀愛腦」想法，同時讓參觀者思考自己在愛情中自我價值與情感需要。
市民林小姐與好友被展覽吸引而駐足參觀。她坦言身邊有朋友拍拖後「沉晒船」，無條件為另一半付出，即使旁人勸導亦無濟於事。她又指，今次展覽亦是一個契機，重新審視自己是否屬於戀愛腦。
家計會教育主任陳健怡透露，團隊籌備展覽時，發現每位義工恰巧都有一位戀愛腦朋友，且大家看法各有不同，團隊決定將此議題化為展覽，冀與公眾一同討論。