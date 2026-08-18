元朗大狗半小時內咬死兩犬 警制服漁護署帶走尋狗主

元朗發生狗咬狗事件。一隻啡色大狗在約半小時內先後咬死一隻比熊犬及一隻迷你貴婦狗，其後被警員制服，再交由漁護署帶走，當局正追查狗主身份。 網上流傳片段顯示，元朗YOHO附近，一隻啡色大狗緊咬一隻白色比熊犬頸部不放。現場有多名市民，部分人嘗試將兩狗分開，但大狗不為所動。另有片段顯示，一名市民疑因愛犬遇襲情緒激動，一度跪地，有人在旁安慰。大狗鬆口後，比熊犬倒臥地上，頸部留有血洞、身上染血，疑已失去生命跡象。其後大狗走至附近馬路旁，大批警員接報到場，合力以圍板將牠控制及制服。

據了解，涉事大狗於昨午約3時，疑曾在YOHO一個停車場附近突然向一隻啡色迷你貴婦狗施襲。貴婦狗主人表示，當時現場未見大狗狗主，遂先將受傷愛犬送往獸醫診所搶救，其後證實死亡。

大狗沒有狗繩及口罩 據了解，大狗長1.5米、高1米、體重約60公斤，案發時配戴頸箍，沒有狗繩及口罩。漁護署人員其後到場，將大狗帶往新界北動物管理中心，並指其情緒仍然危險，未能即時掃描晶片追查狗主身份。 警方表示，昨午3時06分接獲一名男狗主報案，指其飼養的一隻17歲、重約5公斤的啡色迷你貴婦狗，在YOHO MIX附近遭一隻大型狗隻襲擊；至下午3時24分，再接獲另一宗報案，一名狗主稱當時正在YOHO附近一公園放狗，其4歲、重約5公斤的白色比熊犬遭一隻啡色大狗襲擊，並當場證實死亡。案件列作「狗隻咬噬」，交由漁護署跟進。