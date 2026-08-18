男子抑鬱兼被追債圖燒炭害妻女 囚5年4月 官勉被告以家人作強力後盾

一名男子疑因為欠債，2024年在屯門山景邨住所企圖攜妻女一同燒炭；他早前在高院承認4項企圖謀殺罪，法官考慮到被告受抑鬱症影響，最終亦臨崖勒馬淋熄木炭，妻女無恙，判囚5年4個月。法官勉勵被告，非獨自面對難題，應視家人為強力後盾。 現年45歲被告黃栢廷因生意失敗欠債近90萬元，前年6月在屯門山景邨寓所內，涉把安眠藥混入湯麵及珍珠奶茶，再給妻子及3名女兒食用，待她們昏睡後在屋內燒炭，最後關頭他不忍心，淋熄木炭後離開單位，4母女清醒送院，被告同日被捕。

妻女已原諒被告 被告的精神科及心理報告顯示，他自2017年患抑鬱症，還柙期間已經穩定，但要繼續接受輔導。被告妻女的創傷報告顯示4人生活已重回正軌，妻子明白丈夫當時很大壓力，未有敞開心扉，走投無路犯案；當日不是出於惡意，願意給予更生機會，3名女兒亦希望父親盡早回家。 法官游德康判刑時形容，本案是一宗悲慘事件，被告一時愚蠢下犯案；惟被告有計劃犯案，在食物投藥企圖燒炭，違反妻女的信任，考慮到他受抑鬱症影響，案發前收到追債恐嚇電話陷入困境，一念之差以為同歸於盡可令妻女避過騷擾，最終幸臨崖勒馬，沒有造成死傷，妻女身心亦沒有長遠影響，並已原諒被告及支持他改過自新。法官又肯定被告是有責任心、疼愛女兒的爸爸，重犯機會低，但判刑須有阻嚇作用，以8年作為量刑起點，考慮被告認罪，判監5年4個月。