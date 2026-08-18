新皇崗口岸演練揭改進空間 鄧炳強：啟用不會貪快

新皇崗口岸迄今已完成兩場大型演練，保安局長鄧炳強稱過程找到部分樽頸位和改進空間，在發現後已即時安排改善。政府本周六會動員1萬名公務員和1,000輛車進行壓力測試，並會在自助過關閘機完成安裝後，與深圳最少舉行一次聯合演練。鄧炳強指，兩地都希望口岸盡快啟用，但首要是確保安全和暢順，不會「貪快」。 港府上月底接管新皇崗口岸港方口岸區後，已先後進行50場不同規模測試，包括上周兩場較大型的演練。鄧炳強在一個電台節目稱，兩場演練主要測試公共交通交匯處的運作狀況、旅客在大樓內各項體驗情況，如上網、洗手間數量和衛生環境等，以及出入境壓力。

自助閘機未裝好測試意義不大 鄧炳強總結稱，過去演練整體運作大致暢順，過程發現部分指示牌在人多時難以看清、公共交通交匯處排隊方式可改善等，亦辨識到車輛行駛的樽頸位和潛在風險位置，當局其後已通宵髹上指示或製作路牌，又即時購置更多大堂座椅。 不過，大樓202部自助過關閘機仍未啟用，演練主要以每人停留20秒的方式模擬過關。鄧炳強在節目後表示，工程人員正全天候趕工安裝和調試電腦系統，每部閘機需時約2至3小時。本周六政府再動員1萬名公務員和1,000輛車參與壓力測試，人數比現時皇崗口岸歷史高峰的一小時7,700人次再高兩成，但暫未確認能否測試閘機，他解釋如閘機不精準就未能反映實際效率，意義不大；下周六演練則擬提升至2萬人。