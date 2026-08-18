燃油成本升短途旅客受壓 7月訪港人次450萬 按年升3%

本港上月有多項盛事活動舉行，帶動旅客訪港。旅遊發展局昨公布，7月初步訪港旅客錄得450萬人次，按年上升3%；其中內地旅客佔約360萬人次，按年增加3%。至於其他地區的短途旅客數量則錄得跌幅，按年減少9%。旅發局指，短途市場仍受燃油成本上升等因素影響，旅客增長有一定壓力。
旅發局的數據顯示，今年首7個月累計錄得約3,122萬訪港旅客人次，按年增加11%。單以7月計算，合共錄得450萬人次，按年增加3%。其中內地旅客錄得360.7萬人次，按年增加3%。若計算首7個月則錄得2,416萬人次，按年增加13%。非內地旅客方面，7月錄得89.6萬人次，按年增加2%；首7個月錄得705萬人次，按年增加5%。
旅發局表示，7月內多項國際大型會展及盛事活動在港舉行，有助帶動商務及會展旅客訪港，為部分客源市場增長提供支持。另一方面，中國內地市場增長步伐有所放緩，主要受7月份多日惡劣天氣影響。
若以短途和長途市場劃分，7月錄得短途旅客41.3萬人次，按年減少9%；首7個月錄得362萬人次，按年減少3%。長途旅客30.7萬人次，按年增17%；首7個月229萬人次，按年增19%。旅發局指，長途市場持續展現良好增長動力；短途市場則仍然受到中東局勢帶來的燃油成本上升令航空運力調整等因素影響，旅客增長面對一定壓力。
料下半年旗艦盛事吸客
旅發局表示，展望下半年，旅發局將陸續推出多項旗艦盛事，涵蓋節慶、體育及美食等不同範疇，包括「香港單車節」、「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」、「香港跨年倒數」等，亦新增中秋節大型活動和「萬聖節月」，加上配合豐富多元的盛事活動，吸引旅客到訪。旅發局又指，繼續聯同業界推出多元推廣活動，鼓勵旅客深入探索本港不同社區及特色旅遊體驗，延長留港時間，帶動消費，進一步為旅遊及相關行業創造更大的經濟效益。