燃油成本升短途旅客受壓 7月訪港人次450萬 按年升3%

本港上月有多項盛事活動舉行，帶動旅客訪港。旅遊發展局昨公布，7月初步訪港旅客錄得450萬人次，按年上升3%；其中內地旅客佔約360萬人次，按年增加3%。至於其他地區的短途旅客數量則錄得跌幅，按年減少9%。旅發局指，短途市場仍受燃油成本上升等因素影響，旅客增長有一定壓力。

旅發局的數據顯示，今年首7個月累計錄得約3,122萬訪港旅客人次，按年增加11%。單以7月計算，合共錄得450萬人次，按年增加3%。其中內地旅客錄得360.7萬人次，按年增加3%。若計算首7個月則錄得2,416萬人次，按年增加13%。非內地旅客方面，7月錄得89.6萬人次，按年增加2%；首7個月錄得705萬人次，按年增加5%。