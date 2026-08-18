體育產業2024年佔GDP 2.2% 達700億 帶動逾8萬人就業 學者：須延伸至多元消費產品

在政府力推盛事經濟下，近年接連舉辦球賽、劍擊賽等體育盛事，為市民與旅客帶來歡樂之餘，亦成功帶動本港經濟。政府統計處公布的2024年香港體育及相關活動經濟貢獻數據顯示，以市價計算，體育及相關活動佔本地生產總值(GDP)達700億元，佔總GDP2.2%，按年微跌0.1個百分點；就業人數則維持84,000人，佔總就業人數2.3%。有學者指出，數據反映體育產業在疫情後已逐漸復常，建議應將運動產業由單純的體育盛事，延伸至多元消費產品。另有議員認為，啟德體育園啟用帶動下，體育產業前景將更樂觀，籲政府適時推出針對性政策，扶助業內中小企。

統計處發表的專題文章指出，2024年香港體育及相關活動的經濟貢獻，以基本價格計算，體育活動「總增加價值」(即衡量某個行對經濟所作出的淨貢獻或新生產價值)達460億元，佔全港總增加價值約1.5%，佔比與2023年相若；若以市價計算，則達700億元，較前一年增加約20億元，佔本地生產總值(GDP)2.2%，佔比輕微下跌0.1個百分點。就業方面，2024年體育及相關活動的就業人數維持約84,000人，佔總就業人數2.3%，與前年大致相同。

2023年及2024年按組成界別劃分 體育及相關活動的總增加值百分比

體育旅遊規模最小 統計處又把體育產業劃分為四大界別，其中「體育支援服務及其他體育活動」涵蓋體育設施建造和博彩活動等，佔總增加值39%，為最大的組成界別，就業人數達2.3萬人，佔整體28%。其次為「體育設施及體育俱樂部運作經營」涵蓋公私營體育設施、職業體育組織及賽事等，增加價值佔整體35%，並以3.9萬名就業人數成為四大類別之冠。其餘界別包括「體育用品製造、進出口貿易及批發零售」佔總增加價值20%，並僱用1.6萬人，以及規模最小的「體育旅遊」，佔總增加值5%，就業人數為6,000人。

學者：體育產業疫後復常 教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，數據反映體育產業在疫情後逐漸復常，並對經濟增長發揮推動作用。他續指，「體育旅遊」的增加價值佔比較低，長遠需要跨部門協調，以馬拉松為例，若能引導選手留港旅遊及參與文化體驗，將有助帶動整體經濟，惟此類工作單靠賽事主辦方難以成事，必須透過高層面統籌方能事半功倍。 浸會大學運動及健康科學系教授劉永松則認為，體育活動佔GDP 2.2%的比例仍具上升空間，建議應將運動產業由單純的體育盛事，延伸至多元消費產品，涵蓋酒店、零售及餐飲等行業；亦建議將運動產業市場拓展至大灣區各城市。

鄭泳舜