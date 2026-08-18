屯門簡約公屋地盤涉高空擲物　建築署：承建商已報警禁涉事工人開工(有片)

屯門一個地盤懷疑有人高空擲物，前日(17日)晚上網上流傳一段長約19秒的片段顯示，夜間時分一個地盤內疑有工人於大廈不同樓層，將多件竹枝等長條狀物從高處拋下，物件墮下撞擊地面，不斷傳出巨響，現場還傳出刺耳的疑似機器運作聲響。

建築署昨日(18日)表示，留意到網上片段後已即時聯絡承建商，了解到有個別分判商工人沒有遵從安全工作指引，在第三座中高層擅自以未經批准作業方式，從高處棄置廢料。事件中沒有工人受傷或結構損毀。承建商已立即制止相關行為及禁止涉事工人進入工地工作，並就事件向警方報案。