屯門簡約公屋地盤涉高空擲物　建築署：承建商已報警禁涉事工人開工(有片)

屯門一個地盤懷疑有人高空擲物，前日(17日)晚上網上流傳一段長約19秒的片段顯示，夜間時分一個地盤內疑有工人於大廈不同樓層，將多件竹枝等長條狀物從高處拋下，物件墮下撞擊地面，不斷傳出巨響，現場還傳出刺耳的疑似機器運作聲響。
建築署昨日(18日)表示，留意到網上片段後已即時聯絡承建商，了解到有個別分判商工人沒有遵從安全工作指引，在第三座中高層擅自以未經批准作業方式，從高處棄置廢料。事件中沒有工人受傷或結構損毀。承建商已立即制止相關行為及禁止涉事工人進入工地工作，並就事件向警方報案。
已立即向總承建商發警告信
建築署高度關注有關違規事件，表示必定會嚴肅跟進，並協助相關執法部門進行調查，目前已立即向總承建商發出警告信，並會將其表現反映在季度報告中及因應情況作出合適的處分行動；亦已責成承建商深入調查事件及提交報告，立即檢討轄下地盤作業情況，加強監督巡查及所有分判商和工人的管理及安全教育，包括要求所有分判商及其工人重新接受有關處理建築廢料、工地整理及安全的訓練。
影片未有交代拍攝時間及地點，但相信事發地點疑為屯門清田邨附近一個簡約公屋地盤。影片顯示，夜間一幢興建中的大廈內多個樓層走廊位置亮起燈光，有至少兩名疑似工人先後在不同樓層，將不同物品從高處拋下，部分物件墮下時撞擊大廈外牆再跌落地面，現場不斷傳出巨響。警方回覆傳媒查詢，指暫未接獲有關屯門上述簡約公屋地盤的投訴，亦沒有接獲涉及高空雜物墮下的相關報案。