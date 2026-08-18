香港郵政財困｜9月完成試用期員工　改公務員合約續聘兩年

香港郵政向9月完成試用期的員工，包括郵務員及郵差，只會獲公務員合約條款續聘兩年，而不會轉為長期聘用，受影響人員約有30人。至於9月之後完成試用期的郵務員和郵差，亦會按實際服務和運作考慮，也是以公務員合約條款續聘，新安排下受影響的試用人員共約200多人。 收入不足覆蓋支出 郵政署長戴淑嬈今日(18日)早上在港台節目表示，已向受影響員工及工會解說，並逐一解答疑問，未來會加強與人員溝通；她解釋，香港郵政一直積極開源節流，包括調整運作模式、精簡人手及善用科技，提升效率及降低營運成本，但面對營運環境挑戰，收入仍不足以覆蓋支出。

維持公務員身份續享福利 由於人力成本一直佔支出重要部分，面對整體郵件量持續下跌的現實，必須審慎規劃人力資源，故沒有辦法向剛完成試用期的郵務員和郵差發出長期聘用條款。但考慮到試用期完成後即終止聘用，對他們衝擊非常大，作為負責任僱主，希望把衝擊減至最低，不希望他們突然失去工作。平衡各項限制下，決定以公務員合約條款續聘完成試用期員工兩年，期間他們維持公務員身份，繼續享有公務員福利。 被問到日後若財政好轉，會否向相關員工優先發出長期聘用條款，她表示檢視營運模式及確立未來發展路向後，會視乎人力需求狀況再作考慮。