傑出公民學生獎勵計劃2025/26嘉許20名學生 以「數碼同理心」培育新世代負責任公民

由和富社會企業主辦的「傑出公民學生獎勵計劃2025/26」嘉許禮於2026年7月4日舉行。本屆以「成為具同理心的數碼公民」為年度主題，吸引來自102間中小學、共308名高小（小四至小六）及中學（中一至中五）學生報名。經評選後，10名小學生及10名中學生獲選為本年度「和富香港學生十優公民大使」。

計劃推動「數碼同理心」 連繫線上線下

「傑出公民學生獎勵計劃」自2012年創立，以培育「負責任公民」為目標，透過多元學習及實踐活動，加深學生對德育及公民教育的認識。截至2026年，計劃已選出250名「和富香港學生十優公民大使」。

本屆計劃獲香港浸會大學通識教育處支持，學生走進大學校園，參與由香港家庭福利會及香港浸會大學學者主講的專題講座、工作坊及互動抉擇劇場。他們從中探討「數碼公民」的意義，學習事實查核的方法與工具，以提升資訊素養，並認識網絡欺凌的預防與應對，以及人工智能相關的法律、社會與倫理議題。學生亦透過角色扮演和換位思考，了解網絡欺凌對受害者的影響，並共同訂立網絡操守。活動同時引導學生認識關愛、誠信、尊重、負責與包容等價值觀，鼓勵他們在日常生活中實踐所學。