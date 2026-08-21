傑出公民學生獎勵計劃2025/26嘉許20名學生 以「數碼同理心」培育新世代負責任公民

由和富社會企業主辦的「傑出公民學生獎勵計劃2025/26」嘉許禮於2026年7月4日舉行。本屆以「成為具同理心的數碼公民」為年度主題，吸引來自102間中小學、共308名高小（小四至小六）及中學（中一至中五）學生報名。經評選後，10名小學生及10名中學生獲選為本年度「和富香港學生十優公民大使」。
計劃推動「數碼同理心」 連繫線上線下
「傑出公民學生獎勵計劃」自2012年創立，以培育「負責任公民」為目標，透過多元學習及實踐活動，加深學生對德育及公民教育的認識。截至2026年，計劃已選出250名「和富香港學生十優公民大使」。
本屆計劃獲香港浸會大學通識教育處支持，學生走進大學校園，參與由香港家庭福利會及香港浸會大學學者主講的專題講座、工作坊及互動抉擇劇場。他們從中探討「數碼公民」的意義，學習事實查核的方法與工具，以提升資訊素養，並認識網絡欺凌的預防與應對，以及人工智能相關的法律、社會與倫理議題。學生亦透過角色扮演和換位思考，了解網絡欺凌對受害者的影響，並共同訂立網絡操守。活動同時引導學生認識關愛、誠信、尊重、負責與包容等價值觀，鼓勵他們在日常生活中實踐所學。
前警務處處長蕭澤頤先生，GBS，PDSM，PMSM，JP擔任嘉許禮主禮嘉賓。他致辭時表示：「我再次恭喜所有獲嘉許的同學，亦深信這個有意義的計劃會繼續發光發亮，為社會培育出色的未來主人翁。最後，祝各位身體健康、生活愉快，祝同學們學業進步、努力讀書，成為正直有為、有同理心、有溫度的未來主人翁。」
持續培育公民大使 深耕逾十載
和富青少網絡執行委員會召集人梁冠芬校長致歡迎辭時表示：「一個學界活動能夠持續舉辦超過十年，足證活動有深度、有質素。在一眾有心人的支持與承傳之下，大家都認同這個計劃值得延續下去；延續的同時，計劃更能推陳出新，配合時代的發展，與年輕人一同進步、一同成長。」
和富社會企業以「人和家富，民和國富」為宗旨，重視培養青年具備關愛、誠信、尊重、責任感與包容等公民素質。機構表示，未來將繼續透過「和富青少網絡」與全港中小學合作，培育更多青年公民。
「和富香港學生十優公民大使獎2025/26」得獎名單
小學組
慈幼葉漢千禧小學
謝杺曈
馬頭涌官立小學（紅磡灣）
吳芷晴
聖公會聖雅各小學
李澔霆
石籬天主教小學
葉思晴
救世軍田家炳學校
許韋然
嗇色園主辦可立小學
蘇書洺
啟基學校
葉 晴
石籬聖若望天主教小學
林偉樂
英華小學
韓逸朗
青松侯寶垣小學
李焯謙
中學組
中華基督教會蒙民偉書院
張英姿
廖寶珊紀念書院
丁穎言
德望學校
蕭詠之
聖保羅男女中學
江璟翀
香港真光書院
伍穎姿
嘉諾撒培德書院
黃子珈
田家炳中學
莫嘉熙
嘉諾撒聖方濟各書院
羅琸琳
中華基督教會何福堂書院
余子言
皇仁舊生會中學
蔡雨澄
如想了解更多關於「傑出公民學生獎勵計劃」詳情，請瀏覽和富青少網絡網站及Facebook專頁。