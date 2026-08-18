黃竹坑私家車撼的士翻側 男司機涉酒駕兼揭為通緝犯

一輛的士及一輛私家車沿黃竹坑道往銅鑼灣方向行駛，至近黃竹坑體育館對開時，私家車懷疑失控，先撞向防撞欄，再撞向旁邊的士，私家車其後翻側。（Google Map/資料圖片）

黃竹坑發生交通意外。今日（18日）凌晨約2時27分，一輛的士及一輛私家車沿黃竹坑道往銅鑼灣方向行駛，至近黃竹坑體育館對開時，私家車懷疑失控，先撞向防撞欄，再撞向旁邊的士，私家車其後翻側。

警員接報到場，發現32歲姓鄭私家車司機身上有酒氣，經初步酒精呼氣測試後未能通過，涉嫌酒後駕駛被捕，現正被扣留調查。警方同時發現他為被通緝人士。據了解，鄭男與一宗刑事毀壞案件有關被通緝。

70歲姓劉的士司機頸痛，清醒送往律敦治醫院治理；鄭男則胸口受傷及身體多處擦傷，送往律敦治醫院後，再轉送瑪麗醫院治理。