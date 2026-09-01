推動香港發展成為國際體育盛事之都 硬件再好 還需軟實力加持 卓越治理是關鍵

隨著近年香港運動員於國際賽事屢獲佳績，加上啟德體育園已落成啟用，特區政府銳意推動香港發展成為國際體育盛事之都。然而國際級運動場館及配套設施只是基礎，要進一步提升香港於國際體壇的地位，還要靠公平、公正和誠信治理等核心價值，為香港建造廉潔、公平的體育環境。 為此，廉政公署（廉署）、香港賽馬會（馬會）、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）及香港公司治理公會（HKCGI）於去年8月共同成立「體育管治誠信聯盟」（聯盟），希望集四家之長推動香港的體育發展，一方面提升香港運動員成績，另一方面全面提高各香港體育總會乃至整個體育界的治理水平。

聯盟推出的重要倡議包括「賽馬會香港公司治理公會體育治理計劃」（計劃）。在香港賽馬會慈善信託基金撥款捐助及聯盟支持下，香港公司治理公會於今年初推出「賽馬會香港公司治理公會體育治理計劃 - 體育治理專業認證課程」。該課程作為計劃的核心項目，專為本地體育總會及從業員而設，幫助他們深入理解自己的角色及職責，掌握治理知識及領導技巧，以實踐卓越治理。 廉署一直以執法、預防、教育「三管齊下」的全方位策略，打擊貪污。作為聯盟的核心成員，廉署在課程的設計與實踐中肩負着重要的角色。除了推出《體育總會誠信防貪指南》，廉署亦定期舉辦「體育總會誠信領導課程」，為體育總會提供誠信指引與防貪實務知識。在此基礎上，廉署將其防貪經驗融入「體育治理專業認證課程」之中。課程由廉署防止貪污處處長李景文（見圖）擔任主題演講嘉賓，內容涵蓋誠信與防貪措施、風險警示及相關反貪法例等，協助體育機構將誠信管理及防貪能力融入日常運作。李景文處長指出，廉署憑藉多年執法及防貪工作的經驗，發現體育界在企業管治、申領資助、運動員選拔及比賽過程中面對的誠信風險，因此廉署期望透過聯盟工作及課程，有效協助體育機構強化制度，從源頭預防貪污。

廉政公署防止貪污處處長李景文

馬會百年體育經驗 結合公會專業知識 助體育機構提升治理水平

香港賽馬會賽事保安及誠信審查副執行經理何家偉

近年，體育總會持續提升機構管治水平，對行政決策及資源分配等範疇的專業知識需求亦隨之增加。香港賽馬會賽事保安及誠信審查副執行經理何家偉表示，誠信治理是賽事成功的根本。馬會於香港營運賽馬運動已超過140年，每年舉辦接近90場賽事，包括多項國際一級賽事，在馬匹管理、練馬師培訓及投注公正等環節累積了豐富的治理經驗。馬會的保安、誠信及資訊安全事務處更會定期舉辦工作坊、提供資源包及網上內容，分享全球體育治理和最佳實踐的經驗及提供培訓。

香港公司治理公會會長鄒兆麟

香港公司治理公會會長鄒兆麟亦指，HKCGI多年來一直致力於透過教育、思維領導、倡導工作，促進最高標準的治理實踐，體育領域亦不例外。在設計該課程時，公會確保内容與國際標準接軌，同時充分考慮港協暨奧委會《機構管治守則》及本地法規要求，涵蓋董事職責、法律合規、財務管理、策略規劃、持份者關係及道德誠信管理等核心範疇，讓學員能將所學直接應用於機構日常運作中。 鄒兆麟會長續指，「無論企業、公共服務或是體育領域，良好的治理都是成功的基石。有效的治理框架不僅可以引導機構作出關鍵決策，提升資源運用效率和透明度，增强機構公信力，更能保障運動員權益及選拔制度的公正性。」

完善應對制度 助打造實際治理方案 何家偉補充指，馬會除營運賽馬外，亦透過捐助不同慈善項目致力建設更美好社會，而體育是其中的重要一環。每一場體育競賽都有機會出現諸如安全及誠信問題等風險，馬會已建立完善的應對制度。馬會希望透過參與「體育管治誠信聯盟」，把百年競賽管理經驗傳授給業界，協助體育機構建立系統化的管理架構，提升從業員操守，共同營造透明公平的競賽環境。 值得一提的是，馬會作為世界級馬匹體育機構，應HKCGI邀請在課程中亦親身擔任導師，向學員傳授實務經驗，提升參與人員在治理方面的視野與知識。

跨界別協作 培育體育治理人才 鄒兆麟表示，運動管理相關培訓在海外已十分普及。他除了希望吸引全港的體育機構派員進修外，亦歡迎有志協助或投身體育治理領域的香港公司治理公會會員報讀。「這能培育更多具備專業能力的體育治理人才，甚至成為他們投身體育事業的踏腳石，有利於整個行業的可持續發展。」

賽馬會香港公司治理公會體育治理計劃 - 體育治理專業認證課程

「賽馬會香港公司治理公會體育治理計劃 - 體育治理專業認證課程」分三年推行，首屆課程於今年2月接受報名，吸引超過600人報讀課程。課程採用靈活的線上學習模式，共7個章節、總計18小時。學員需逐章完成並通過測驗，最終評核達到80%合格率才能獲頒證書。 目前，首年度的課程現已進入最終評核階段。體育管治誠信聯盟各成員均期望課程能推動香港體育界建立更高標準的治理文化，強化機構韌性與整體公信力，為香港體育界的持續發展奠定堅實基礎。

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