消委會｜買藥材「斤變錢」總價變160倍　買保建丸開瓶點算揭數量不足

不少訪港旅客均會選購藥品、藥油和藥材等作自用或送禮。消委會曾多次敦促業界摒棄誤導性銷售手法，惟近年涉及銷售手法的個案仍佔與「藥品、藥材和保健產品」有關的投訴約兩成半，亦不時接獲涉及產品數量不足或品質爭議、缺貨及退款延誤的投訴，情況值得關注。 藥店買指定品牌藥品疑變影射產品 投訴人來港旅遊期間，於A藥店購買數款藥油及藥品，店員從櫃內取出數款藥油及藥品後，投訴人支付約250元。然而，投訴人返抵內地檢查時發現，其中一款藥品的包裝顏色及英文名稱與其心儀的品牌十分相似，惟仔細比較後可見兩者有別，例如心儀品牌的包裝上應印有兩個有翅膀的天使，而所購得的藥品則印有一對鳥兒；兩款產品的英文名稱亦相差兩個英文字母。此外，另一款藥油距離有效期屆滿僅餘不足半年，而非一般長達3年的有效期。投訴人不敢使用之餘亦質疑A藥店以影射商品混淆消費者，遂向消委會投訴。A藥店在接獲消委會轉介後，主動表示願意為投訴人安排退貨退款，並透過即時通訊軟件與投訴人直接跟進退款安排，經協調後A藥店同意全額退款。

開瓶點算始揭數量不足 90 粒 投訴人由澳門來港參觀工展會期間，在B公司購買35瓶有助骨骼及關節健康的保健產品，涉款約12,500元，加上商戶贈送的5瓶，即合共40瓶。該產品標示每瓶有90粒，建議每日服用2次、每次3粒。然而，投訴人及其妻子按建議服用後，發現有數次瓶內最後只剩下2粒，遂特意逐粒點算新開封產品，發現其中兩瓶分別只有89粒及88粒。投訴人遂聯絡B公司，要求補回欠缺的數量。B公司表示可安排更換，惟須將未開封的產品帶回香港處理。由於投訴人尚有28瓶未開封產品，而且全部以玻璃樽包裝，加上投訴人年事已高，難以攜帶大量貨品往返香港，雙方未能就安排達成共識遂向消委會求助。B公司回覆表示，得悉投訴人居於澳門後，願意在澳門安排更換貨品。其後，投訴人與B公司直接聯絡，落實換貨安排，並致函消委會確認完成換貨。

網購藥品遇缺貨 退款延誤逾月惹不滿 投訴人於2月下旬透過C公司網店訂購藥品，其網頁顯示一般最快可於2個工作天內送達，而投訴人訂購時距離出發外遊尚有4個工作天。惟訂購後3日，C公司以短訊通知部分產品預計送貨時間將延後3至5個工作天，向客服查詢獲告知相關產品缺貨。投訴人遂決定自行購買所需藥品，客服亦透過即時通訊軟件確認取消訂單，並指退款將於1至2星期內完成。然而，投訴人等待兩星期後仍未收到退款，經多次查詢亦只獲告知實際到帳時間需視乎銀行安排而定。至3月底，C公司仍未退款，遂向消委會求助。C公司回覆消委會表示，由於倉庫貨物調配及物流需求急增，加上部分產品缺貨導致訂單延誤。C公司其後表示已於4月中旬完成退款，亦透過消委會就事件引致的不便向投訴人致歉。

迴避計價單位 磨粉後單位「斤」變「錢」 投訴人來港旅遊期間於D藥店選購中成藥，期間店員推銷「黑節草」藥材。投訴人查詢價錢牌標示的「280元」是否以「斤」計算時，不獲店員正面回應，因而誤以為藥材是以「斤」計價便同意購買半斤。店員秤重後沒說明計價單位及總價便交予另一名店員磨粉，其後要求投訴人支付22,400元。投訴人即場提出質疑，店員才解釋計價單位實為「錢」，總價為原先預期的160倍。投訴人拒絕購買，惟由於藥材已被磨粉，最終經議價後以11,000元購入近半藥材。投訴人不滿店員在銷售期間一直未有清楚說明計價單位及總價，認為有關手法具誤導成分，遂向香港海關投訴。