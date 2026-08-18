消委會｜買藥材「斤變錢」總價變160倍　買保建丸開瓶點算揭數量不足

不少訪港旅客均會選購藥品、藥油和藥材等作自用或送禮。消委會曾多次敦促業界摒棄誤導性銷售手法，惟近年涉及銷售手法的個案仍佔與「藥品、藥材和保健產品」有關的投訴約兩成半，亦不時接獲涉及產品數量不足或品質爭議、缺貨及退款延誤的投訴，情況值得關注。
藥店買指定品牌藥品疑變影射產品
投訴人來港旅遊期間，於A藥店購買數款藥油及藥品，店員從櫃內取出數款藥油及藥品後，投訴人支付約250元。然而，投訴人返抵內地檢查時發現，其中一款藥品的包裝顏色及英文名稱與其心儀的品牌十分相似，惟仔細比較後可見兩者有別，例如心儀品牌的包裝上應印有兩個有翅膀的天使，而所購得的藥品則印有一對鳥兒；兩款產品的英文名稱亦相差兩個英文字母。此外，另一款藥油距離有效期屆滿僅餘不足半年，而非一般長達3年的有效期。投訴人不敢使用之餘亦質疑A藥店以影射商品混淆消費者，遂向消委會投訴。A藥店在接獲消委會轉介後，主動表示願意為投訴人安排退貨退款，並透過即時通訊軟件與投訴人直接跟進退款安排，經協調後A藥店同意全額退款。
開瓶點算始揭數量不足90粒
投訴人由澳門來港參觀工展會期間，在B公司購買35瓶有助骨骼及關節健康的保健產品，涉款約12,500元，加上商戶贈送的5瓶，即合共40瓶。該產品標示每瓶有90粒，建議每日服用2次、每次3粒。然而，投訴人及其妻子按建議服用後，發現有數次瓶內最後只剩下2粒，遂特意逐粒點算新開封產品，發現其中兩瓶分別只有89粒及88粒。投訴人遂聯絡B公司，要求補回欠缺的數量。B公司表示可安排更換，惟須將未開封的產品帶回香港處理。由於投訴人尚有28瓶未開封產品，而且全部以玻璃樽包裝，加上投訴人年事已高，難以攜帶大量貨品往返香港，雙方未能就安排達成共識遂向消委會求助。B公司回覆表示，得悉投訴人居於澳門後，願意在澳門安排更換貨品。其後，投訴人與B公司直接聯絡，落實換貨安排，並致函消委會確認完成換貨。
網購藥品遇缺貨 退款延誤逾月惹不滿
投訴人於2月下旬透過C公司網店訂購藥品，其網頁顯示一般最快可於2個工作天內送達，而投訴人訂購時距離出發外遊尚有4個工作天。惟訂購後3日，C公司以短訊通知部分產品預計送貨時間將延後3至5個工作天，向客服查詢獲告知相關產品缺貨。投訴人遂決定自行購買所需藥品，客服亦透過即時通訊軟件確認取消訂單，並指退款將於1至2星期內完成。然而，投訴人等待兩星期後仍未收到退款，經多次查詢亦只獲告知實際到帳時間需視乎銀行安排而定。至3月底，C公司仍未退款，遂向消委會求助。C公司回覆消委會表示，由於倉庫貨物調配及物流需求急增，加上部分產品缺貨導致訂單延誤。C公司其後表示已於4月中旬完成退款，亦透過消委會就事件引致的不便向投訴人致歉。
迴避計價單位 磨粉後單位「斤」變「錢」
投訴人來港旅遊期間於D藥店選購中成藥，期間店員推銷「黑節草」藥材。投訴人查詢價錢牌標示的「280元」是否以「斤」計算時，不獲店員正面回應，因而誤以為藥材是以「斤」計價便同意購買半斤。店員秤重後沒說明計價單位及總價便交予另一名店員磨粉，其後要求投訴人支付22,400元。投訴人即場提出質疑，店員才解釋計價單位實為「錢」，總價為原先預期的160倍。投訴人拒絕購買，惟由於藥材已被磨粉，最終經議價後以11,000元購入近半藥材。投訴人不滿店員在銷售期間一直未有清楚說明計價單位及總價，認為有關手法具誤導成分，遂向香港海關投訴。
香港海關接獲投訴後展開調查，發現相關店員刻意隱藏或以不適時的方式提供計價單位及總價等重要資料，涉及俗稱「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法，將兩名涉案店員拘捕，並經徵詢律政司意見後，以違反《商品說明條例》落案起訴負責推銷的一名店員。經法庭審訊後，該名店員被裁定罪名成立，被判處120小時社會服務令，並須向投訴人賠償11,000元。
購買藥品、藥材和保健產品時貼士
消委會提醒，消費者購買藥品、藥材和保健產品時，應清楚表明心儀品牌或產品，並留意有關品牌是否設有防偽特徵，仔細核對商戶所提供的貨品；購買藥材或參茸海味時，特別要留意產品以「斤」、「両」或「錢」等哪種單位計價；在未完全確認最終金額及同意購買前，不應讓商戶將藥材切片、磨粉或進行其他加工程序；購物後應向商戶索取載有商品名稱、數量、計價單位及總金額的正式發票或收據，並妥善保留；若發現產品有問題，應拍照存證並盡早向商戶反映，並保留完整的溝通紀錄。若協商不果，可向消委會尋求協助；切勿輕信不合理優惠，若懷疑遇到不良營商手法，例如誤導性遺漏、虛假商品說明或強迫交易等情況，應保持冷靜，並即時致電香港海關24小時熱線182 8080舉報。