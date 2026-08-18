香港郵政財困｜工會批「無得轉正」違合約精神 部分員工擬司法覆核

香港郵政宣布向9月完成試用期的郵務員及郵差，只能開出兩年公務員合約，不會長期聘用，預計涉及200多人。(資料圖片)

香港郵政宣布向9月完成試用期的郵務員及郵差，只能開出兩年公務員合約，不會長期聘用，預計涉及200多人。郵政工會批評方案違背合約精神，不可接受，又透露部份員工考慮提出司法覆核，工會將約見部門和政策局跟進。

香港郵務職工會理事長張偉權向傳媒指有關安排「史無前例」，對員工不公平，指公務員以往只會因表現不達標或犯下刑事罪行未能通過試用期，部門營運資金不足不應影響員工能否獲長期聘用，指可透過開源節流及自然退休等方式處理人手問題，毋須犧牲前線員工的職業保障。