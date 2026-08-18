香港郵政財困｜工會批「無得轉正」違合約精神 部分員工擬司法覆核

香港郵政宣布向9月完成試用期的郵務員及郵差，只能開出兩年公務員合約，不會長期聘用，預計涉及200多人。郵政工會批評方案違背合約精神，不可接受，又透露部份員工考慮提出司法覆核，工會將約見部門和政策局跟進。
香港郵務職工會理事長張偉權向傳媒指有關安排「史無前例」，對員工不公平，指公務員以往只會因表現不達標或犯下刑事罪行未能通過試用期，部門營運資金不足不應影響員工能否獲長期聘用，指可透過開源節流及自然退休等方式處理人手問題，毋須犧牲前線員工的職業保障。
提出兩套替代方案
張偉權不滿香港郵政沒有事前諮詢，通知倉卒，前一日員工與署方會面才得悉方案，亦限涉事員工兩周內決定是否接受方案留任，批評今次做法違背合約精神，直斥政策極端及「令所有員工對香港郵政誠信破產」，認為部門在改動員工合約前，應該先用其他方法開源節流，工會早前已提出兩套替代方案，包括讓122間郵政局及運作中心推行五天工作制，延長郵局周一至五的營運時間至晚上7時半，配合市民下班後電商取件高峰，亦能提升每日派件數量增加收入，亦能節省郵局及郵件中心周六的營運開支。他說，昨日已收到受影響的員工求助，工會會全力支援受影響同事，不排除尋求法律援助或申請司法覆核，希望香港郵政重新考慮安排，避免影響員工的日常生活。
香港郵政局員工會發正式聲明，批評香港郵政單方面變更僱傭條款違反行政程序公正原則，表示極度震驚及遺憾，指「試用期滿轉簽兩年合約」的新制度，將對全港公務員體制造成極壞先例。工會指面對財政壓力，基本開源節流應以自然流失為先，又指署方對高級管理人員的人手編制、凍薪或減薪安排隻字不提，批評改合約制決定完全缺乏合理理據，「肥上瘦下」手法極度打擊前線士氣。