長者健康中心10.5起整合至地區網絡　服務點大增名額倍增至12萬

醫務衞生局轄下基層醫療署公布，由10月5日起逐步整合衞生署轄下長者健康中心服務至地區康健網絡，首階段先整合9間長者健康中心，即北區、元朗、屯門湖康、荃灣、葵盛、新蒲崗、油麻地、筲箕灣和香港仔，餘下9間會在2027至28年度內完成整合。完成整合後，服務點會增加，由現時18個大幅增至超過100個，涵蓋全港十八區地區康健中心／地區康健站及醫管局指定的家庭醫學診所等。整體長者健康服務量亦會倍增，由現時每年約5.4萬名長者，增至超過12萬名長者。

已在首階段9間長者健康中心預約覆診或檢查的長者，可繼續按已預約的日期到長者健康中心就診。長者完成覆診後，今年10月5日起，地區康健中心將協調日後的跟進治療工作。長者免費登記成為地區康健中心會員後，經評估可直接進入「慢性疾病共同治理計劃」治療階段，由自選社區家庭醫生跟進。另外，如長者同時在衞生署長者健康中心和醫管局家庭醫學診所覆診，會獲安排在家庭醫學診所繼續跟進。

整合健康評估服務的安排方面，已預約長者健康中心健康評估服務的會員，衞生署會繼續提供服務。未有預約日期的會員及有意使用長者健康中心服務的長者，今年12月起，會在地區康健中心接受服務。地區康健中心提供的評估範疇，由現時的認知、行動和視覺，擴展至涵蓋營養、聽覺、心理和泌尿問題。醫護人員會按評估結果，為長者度身訂造管理方案，詳情稍後公布。

基層醫療署聯同衞生署將於未來數星期陸續向長者健康中心的會員發信，通知他們有關服務整合及日後跟進安排。同時，長者健康中心會更新指示牌，基層醫療署亦會逐步優化現有長者健康中心設施及環境。相關資料亦已上載至長者健康中心網頁和地區康健中心網頁。