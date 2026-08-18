的士司機陳輝旺兩裁非法被殺　箍頸警員林偉榮再求覆核明年1月聆訊

林一方指，若法庭合併處理覆核許可申請及實質覆核聆訊，須邀請6個利害關係方，包括死者家屬、警務處處長、消防處、醫管局、有份拘捕死者的警員馬振康以及警長羅偉民參與。資深大律師黃佩琪將代表林，本案涉及逾1000頁中文謄本及數疊文件。

65歲的士司機陳輝旺於2012年與乘客爭執，警方到場處理時，疑遭警員林偉榮箍頸，陳因頸椎移位全身癱瘓亡。死因庭經兩次聆訊，均裁定陳死於「非法被殺」。林偉榮去年再申請司法覆核要求推翻裁決。高等法院今日（18日）開庭聆訊。由於案件文件包括逾1000頁中文謄本，法官高浩文遂排期明年1月27日處理合併聆訊，交由另一雙語法官處理。

林去年自行入稟，指出裁決涉不合法、不合理及程序不妥當，認為涉事實錯誤，又在缺乏足夠證據或在錯誤事實下，邏輯推理有誤，沒有平衡相關因素，所以要求法庭頒令撤銷死因庭裁決，以及暫緩律政司展開相關的檢控程序。

事件發生於2012年11月11日晚，65歲的士司機陳輝旺在西區過海隧道口被捕時，陳曾作出反抗，需警員合力押他上警車，期間陳疑被傷及頸椎，送院後全身癱瘓，並在同年12月12日離世。

死因庭在2018年第一次裁斷陳輝旺是非法被殺，林覆核得直，高院撤銷原本裁斷及將案件發還重審。去年7月31日，死因庭再裁定陳是非法被殺；今次是林偉榮第二度就裁決提出司法覆核。