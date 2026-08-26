屏山文物徑｜元朗600年古塔聚星樓拜文昌 催旺文運迎新學年（附地圖）

開學前夕，不少家長都會帶同子女「拜文昌」，祈求學業進步。在元朗屏山就有一座600年歷史的寶塔，保佑新界五大族之一的鄧氏文運昌盛，它是屏山文物徑的古迹之一、香港現存唯一古塔——聚星樓。 文章出處： 「當代中國」網站 屏山六角形寶塔聚星樓 護佑新界鄧族文運 前往聚星樓，交通非常方便。步出天水圍港鐵站E3出口，沿聚星路轉入屏山文物徑，走不到2分鐘，便找到被大樹遮蔽視線的聚星樓。 聚星樓的外觀古樸典雅，六角形塔樓高約13米，由青磚砌成，樓高3層。細心觀看，可以見到每層均設有磚砌的菱形簷飾，屋脊翹角，古色古香。

聚星樓是護佑新界鄧族子弟文運的塔樓，入面供奉着文昌和魁星兩位主宰文運、掌握功名的神祇。

聚星樓原高7層 颱風吹毀 僅餘3層 根據屏山《鄧氏族譜》記載，聚星樓約於明朝洪武年間（1368年至1398年）由鄧族第七世祖鄧彥通所興建，迄今超過600年歷史。相傳聚星樓原高7層，可惜上4層因不堪颱風吹襲而倒塌，只餘大家所見的3層留存於世。 如今聚星樓四周被城市建設包圍，但據鄧族父老相傳，聚星樓矗立的位置原是河口，面對后海灣，地理上位處屏山鄉的北面。從風水學角度，當初興建塔樓有「擋北煞」和「鎮水災」的用意，同時避免海潮退潮時帶屏山的財氣，藉以「收水聚財」。

屏山鄧氏人才輩出 清代誕5位舉人 鄧氏先祖對後人的厚望，亦顯露於聚星樓的題字之上。抬頭望，可以見到塔樓正面，每一層都有吉祥題字：由上而下分別是「凌漢」（意思：超越銀河）、「聚星樓」和「光射斗垣」（意思：光芒耀眼，直射天上星宿）。意味深長的祝福，成為跨越時空的精神寄託，指引後人追求卓越，考取功名，晉身仕途。 事實上，鄧族歷代人才輩出，士人及為官者不計其數。據中國歷史文化學者姜舜源引述，「屏山鄧氏一族單是在清代，就出了5位舉人、8位貢生（經考試薦入北京全國最高學府「國子監」讀書的生員，即「太學生」）」。而翻查屏山文物徑的介紹，中舉者包括清嘉慶九年（1804）的武舉人鄧瑞泰，以及清同治三年 （1864）的文舉人鄧惠育（武舉人鄧瑞泰之孫）。

康文署「寓樂頻道」節目：走讀香港歷史建築系列 - 走讀‧屏山文物徑

元朗屏山文物徑路線圖