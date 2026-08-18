中電廚藝賽評審引AI技術 助分析效率安全及衛生水平

人工智能（AI）應用於各個範疇，廚藝賽亦大派用場。中華電力日前舉辦第四屆「傳承低碳‧全電智能煮食廚藝賽」，更首次在評審過程中利用AI技術，透過智能鏡頭及能源數據，分析廚房運作效率、環境安全及衞生水平。今屆賽事設專業廚師組及學徒組，共17名參賽者以有機低碳食材烹調中式及創意菜式，展現廚藝傳承、創新思維與低碳理念。

AI智能鏡頭審核參賽者是否遵守廚房安全及衞生標準

大會評審利用AI智能鏡頭審核參賽者是否遵守廚房安全及衞生標準，包括工作服穿戴、個人防護裝備及工作區整潔度等，作為評分參考。中電指，除協助評審外，AI智能鏡頭亦可廣泛應用於智慧廚房管理，透過實時監測廚房環境及衞生情況，例如地面積水、違規吸煙及設備異常等，並即時發出提示，協助提升食品安全、工作安全及營運效率，推動餐飲業邁向智慧化發展。