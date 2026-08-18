中電廚藝賽評審引AI技術 助分析效率安全及衛生水平

人工智能（AI）應用於各個範疇，廚藝賽亦大派用場。中華電力日前舉辦第四屆「傳承低碳‧全電智能煮食廚藝賽」，更首次在評審過程中利用AI技術，透過智能鏡頭及能源數據，分析廚房運作效率、環境安全及衞生水平。今屆賽事設專業廚師組及學徒組，共17名參賽者以有機低碳食材烹調中式及創意菜式，展現廚藝傳承、創新思維與低碳理念。
AI智能鏡頭審核參賽者是否遵守廚房安全及衞生標準
大會評審利用AI智能鏡頭審核參賽者是否遵守廚房安全及衞生標準，包括工作服穿戴、個人防護裝備及工作區整潔度等，作為評分參考。中電指，除協助評審外，AI智能鏡頭亦可廣泛應用於智慧廚房管理，透過實時監測廚房環境及衞生情況，例如地面積水、違規吸煙及設備異常等，並即時發出提示，協助提升食品安全、工作安全及營運效率，推動餐飲業邁向智慧化發展。
現場亦展出多項智能餐飲科技及應用方案
賽事結合全電廚房及低碳煮食概念，展示創新科技如何協助餐飲業提升能源效益及營運表現。現場亦展出多項智能餐飲科技及應用方案，促進業界交流及分享數碼轉型經驗。
推動智慧餐飲生態圈發展
中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜表示，本港餐飲業正面對轉型及減碳挑戰，公司希望透過廚藝賽結合AI評審、全電煮食及低碳理念，推動智慧餐飲生態圈發展，協助業界提升自動化水平及實踐可持續營運。她稱，中華電力將繼續推廣全電廚房及智慧能源管理方案，支持香港邁向碳中和。
2023年首屆全電煮食專業大賽
中華電力指，自2023年首屆全電煮食專業大賽舉辦以來，比賽主題因應餐飲業發展不斷演變，由低碳、高效能及自動化，逐步發展至今年以AI為主題，反映創新科技在提升能源效益、生產力及顧客體驗方面的應用日趨普及。