綠置居2025｜盛緻苑價單公開　中高層單位與宏福苑「特設銷售」平均分配

「綠置居2025」揀樓程序將於下周二(25日)開始，今期推出位於九龍灣的盛緻苑項目，兩座大廈共有1,467個單位，其中857伙供今期綠表買家選購，其餘610伙撥入宏福苑特設銷售計劃。房委會今日(18日)公開價單等資料，屋苑部分單位未在之中，即相關單位已納入特設銷售計劃，以表格形式顯示的最新銷售情況則以有色標示綠置居單位。

根據公開價單的最新銷售情況顯示，盛緻苑兩座大廈中高層單位平均分配予綠表買家及特設銷售計劃，A座共有39層，每層有21個單位，由24樓至38樓均各預留一半予綠表及特設銷售計劃，雙數層的2、4、5、8、10號單位，以及11至21號的單數單位預留予特設銷售計劃；單數層則預留了1、3、6、7、9號單位，以及12至20號的雙數單位，其他中低層及B座情況亦類似。