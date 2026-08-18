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出版：2026-Aug-18 16:26
更新：2026-Aug-18 16:26

綠置居2025｜盛緻苑價單公開　中高層單位與宏福苑「特設銷售」平均分配

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盛緻苑價單公開，中高層單位與宏福苑「特設銷售」平均分配。(資料圖片)

盛緻苑價單公開，中高層單位與宏福苑「特設銷售」平均分配。(資料圖片)

「綠置居2025」揀樓程序將於下周二(25)開始，今期推出位於九龍灣的盛緻苑項目，兩座大廈共有1,467個單位，其中857伙供今期綠表買家選購，其餘610伙撥入宏福苑特設銷售計劃。房委會今日(18)公開價單等資料，屋苑部分單位未在之中，即相關單位已納入特設銷售計劃，以表格形式顯示的最新銷售情況則以有色標示綠置居單位。

根據公開價單的最新銷售情況顯示，盛緻苑兩座大廈中高層單位平均分配予綠表買家及特設銷售計劃，A座共有39層，每層有21個單位，由24樓至38樓均各預留一半予綠表及特設銷售計劃，雙數層的245810號單位，以及1121號的單數單位預留予特設銷售計劃；單數層則預留了13679號單位，以及1220號的雙數單位，其他中低層及B座情況亦類似。

低層及頂層較多分配予綠表買家

低層及頂層則較多分配予綠表買家，兩座大廈的頂層都各預留了兩個單位予宏福苑業主。其中，A座頂層預留的6號及14號單位分別為462280平方呎；B座頂層預留的5號及8號單位，則分別為469463平方呎，亦是第一及第三大單位。低層方面，A座的4樓及5樓共預留8個單位予宏福苑銷售計劃，1樓及8樓分別預留了1個及4個；B4樓及7樓預留了2個單位，5樓預留了4個。A2樓、B3樓更全層可供綠表買家選購。

最新銷售情況。(房委會) 最新銷售情況。(房委會) 最新銷售情況。(房委會) 最新銷售情況。(房委會) 最新銷售情況。(房委會)

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