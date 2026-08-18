心連心換屆料管浩鳴卸任 譚贛蘭接棒 孫玉菡：誰當選都繼續發揮關鍵角色

運作約3年的社福機構「心連心大行動」即將換屆。據報「心連心」現任主席管浩鳴預料將卸任，並由現任副主席、勞工及福利局前常任秘書長譚贛蘭接棒。 勞工及福利局局長孫玉菡表示，「心連心」成立至今，一直在管浩鳴帶領下，做了很多實質工作、取得很好的成績，亦連繫及團結社福界。他形容，機構是政府很好的拍檔，相信他們會選出最合適的主席；無論誰人當選，都會繼續發揮關鍵角色，好好與政府合作。

賽馬會慈善信託基金審批撥捐接近7,000萬港元，支持心連心大行動推行為期三年的「賽馬會社福界『心連心』同行向前」計劃。第一期開班儀式暨先導課今天(18日)舉行，共約400名學員參與。計劃以「人才培養」及「灣區融合」為兩大支柱，推動香港社福界專業能力和領導水平提升，並促進粵港澳大灣區福利服務合作，為區內建立可持續的優質服務模式。

計劃分「人才培養」及「灣區融合」兩部分。在「人才培養」方面，計劃旨在培養具備新一代社福人才，以應對人口結構轉變、科技發展，以及跨地域服務需求增加所帶來的新挑戰。計劃預計為 1,780 名社福專業人士提供培訓，其中包括為社福機構中層管理人員提供有關粵港澳大灣區福利服務的培訓課程；安排業界人士參與海外學習交流，了解創新服務發展及數據應用經驗；以及資助具潛力的社工修讀本地或海外碩士課程，培養未來社福領袖。