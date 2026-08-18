東華三院預留9000萬元資助宏福苑居民 85%接受收購個案已轉介法律援助

(左起)東華三院副主席伍怡、東華三院主席曾慶業、東華三院副主席楊燕芝。(關淑婷攝)

去年大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，大批居民痛失家園，社會各界的支援接連不斷，其中東華三院早前推出「宏福苑長遠居住安排方案」法律配對服務，目前已有約85%接受收購個案已獲轉介至法律支援跟進。另外，一年一度東華三院賣旗日將明日（19日）舉行，籌得善款將全數撥作發展各項社會福利與教育服務。

東華三院早前推出「宏福苑長遠居住安排方案」法律配對服務，約85%「接受收購建議信」個案已轉介至該院法律支援跟進，並預留9,000萬元作法律援助、新居所安置等津貼。此外，大埔鄰舍資源中心亦於今年3月投入服務，透過社區互助網絡支援宏福苑居民。