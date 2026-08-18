東華三院預留9000萬元資助宏福苑居民 85%接受收購個案已轉介法律支援

去年大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，大批居民痛失家園，社會各界的支援接連不斷，其中東華三院早前推出「宏福苑長遠居住安排方案」法律配對服務，目前已有約85%接受收購個案已獲轉介至法律支援跟進。另外，一年一度東華三院賣旗日將明日（19日）舉行，籌得善款將全數撥作發展各項社會福利與教育服務。
東華三院早前推出「宏福苑長遠居住安排方案」法律配對服務，約85%「接受收購建議信」個案已轉介至該院法律支援跟進，並預留9,000萬元作法律援助、新居所安置津貼等。此外，大埔鄰舍資源中心亦於今年3月投入服務，透過社區互助網絡支援宏福苑居民。
逾6千萬元投入免費醫療 新設中醫痛症中心將啟用
醫療服務方面，東華三院長期提供免費醫療服務，涵蓋中西醫門診，每年惠及超過100萬人次。院方預計，本年度將投入逾6,100萬元於免費醫療。全新「中醫痛症管理中心」亦將於今年投入服務，結合傳統及現代的治療方法，提供一站式痛症管理及復康服務。
至於年度大型籌款活動「賣旗日」將於明日（19日）舉行，東華三院在全港各區舉行賣旗籌款，今年以「行善聯盟，守護香港」為主題，並邀請本地插畫師Pearl LAW設計一套6款的紙旗，描繪代表東華三院不同服務領域的「行善英雄」。
東華三院主席曾慶業表示，東華三院目前轄下共有400個服務單位，涵蓋醫療、教育及社會服務等五大範疇，全方位照顧市民所需。賣旗日籌得的善款將全數用作支持該院各項社會福利及教育服務的發展。