MOS BURGER天水圍店長涉招6「鬼工」騙68萬薪金 8人准保釋9.8答辯

案發時，其中一名被告是摩斯漢堡天水圍分店的店長，負責聘請店務員，擬備出勤紀錄以計算工資。(MOS BURGER圖片)

廉政公署落案起訴一名連鎖快餐店「摩斯漢堡MOS BURGER」店長、其妻子以及6名被他招攬的「鬼工」，涉嫌「打假卡」虛報6人及其同黨任職店務員逾1,500天，串謀詐騙快餐店支付薪金共約68萬元，當中40萬元交予該店長及其同黨。案件今日（18日）在屯門裁判法院提訊，並轉介至區域法院9月8日答辯，署理主任裁判官鄧少雄准許各被告保釋。

廉署早前接獲貪污投訴並展開調查，8名被告分別為摩斯漢堡前店長徐顯宝（39歲）、他太太陳詠思（28歲）；以及6名摩斯漢堡前店務員黃賢宥、張詠儀、張被告今日無須答辯，案件轉介至區域法院9月8日答辯，署理主任裁判官鄧少雄准許各被告保釋。