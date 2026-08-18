Opatra London涉不良銷售4店均無營業 海關接6宗舉報搜證 暫未有人被捕 (更新)

OPATRA London新城市廣場分店用木板圍封，招牌亦被遮蓋。(Threads)

英國連鎖護膚品牌美妝店OPATRA London本港沙田新城市廣場分店近日捲入不良手法推銷爭議，一名婦人指被店員強行簽賬逾6萬元，店舖隨後暫停營業。事件在網上發酵數日。新城市廣場及元朗形點分店自周日起（16日）暫停營業，但未有交代原因。至今日（18日），該兩間分店被發現全店用木板圍封，招牌亦被遮蓋。有傳媒引述形點一期客戶服務中心表示，OPATRA London於今日較早前與商場方面聯絡，通知即日起正式撤出形點，不再營運。至於Opatra London在沙田連城廣場和銅鑼灣羅素街的分店亦無營業。

涉違反《商品說明條例》 海關今日下午到Opatra London上環一個註冊地址搜查，發現屬秘書公司，未有營業行為及員工。海關商品說明調查科高級調查主任梁嘉豪指，至今就案件接獲6宗舉報，涉款1800元至10萬元不等，舉報人主要是中年人士及長者，懷疑有人違反《商品說明條例》中的「具威嚇性的營業行為」，銷售美容儀器及產品，海關目前正全力追查該美容公司的負責人及涉案員工，暫未有人被捕。若掌握充分證據，海關將立即執法。至於4間位於沙田、元朗、銅鑼灣的分店均已暫停營運。

店舖分銷商昨午回應指所有交易均為客戶自願確認，從未存在詐騙銷售，事後已酌情退還1.6萬元，惟對方不認可並多次到門店蓄意滋擾、發布誹謗言論。至昨晚OPATRA London英國總公司發聲明劃清界線，回應稱極度重視事件，強調總公司並不擁有或經營香港的OPATRA品牌店舖，該等店舖由一間本地公司按分銷協議獨立擁有及經營，倫敦總部已正式要求分銷商提交全面書面說明，並已獨立審視本港店舖的銷售行為。