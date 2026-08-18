聯校科學展覽開幕　防暈車浪神器　125元聽障輔助裝置等22項學生發明齊展出

吃東西最怕「禍從口入」，不慎吃到生食物隨時引致急性胃腸炎！有中學學生團隊發明出「空腸彎曲菌試紙」，利用便攜式快速檢測試劑盒快速篩查生鮮食品及水源中，引發嚴重急性胃腸炎空腸彎曲菌；相關發明獲「最佳計劃書大獎」表揚得到亞軍。另外，「第五十九屆聯校科學展覽」於今日啟動，一連7日免費開放，展出22項切合社會痛點與無障礙需求的創新發明，遊人更可參與免費親子工作坊，並投選自己喜歡的創新發明。 年度學界STEM盛事「第五十九屆聯校科學展覽」在香港中央圖書館地下展覽館開幕，今屆展覽以「Luminance 輝映」為主題，標榜「Luminance in science, crafting future's reliance」(輝映點燃希望，科學綻放光芒)，今屆22隊晉身決賽的本地中學精英團隊，針對社群無障礙共融、醫療健康、環境生態及社區安全等領域提出發明方案。

屯門官立中學研發低成本聽障輔助裝置 其中在「無障礙共融」屯門官立中學研發造價僅約125港元的「靜謐之脈」聽障輔助裝置，利用 AI 卷積神經網絡將環境緊急聲音即時轉化為分級 LED 燈光與震動回饋；香港培道中學則推出「路易實快」穿戴式避障系統，配合骨傳導耳機提示中高空障礙物，兼顧環境音感知。 無藥物主動式防暈動系統「衡感舒航」 沙田蘇浙公學則在「生活與社區健康」範疇，研發無藥物主動式防暈動系統「衡感舒航」，透過智能平衡椅及視覺同步裝置，完美解決搭車暈浪痛點；衛理中學則設計「暖暖方舟」，為流浪貓提供具備溫度感測及防水功能的智能庇護箱。

多項免費互動體驗 以上發明會於即日起一連七日在展覽中展出，另外場內特設多項免費互動體驗，市民及家庭即可前往體驗，如專為6至12歲小學生及其家長而設，由家長與孩子協作製作「氣球氣動力車」(探索牛頓第三運動定律)及「自製潛望鏡」(探索光學反射定律)，可將成品帶回家繼續探索，每節開始前45分鐘於現場免費報名，先到先得。另有「科學劇場」現場進行定時科學實驗示範，「小學生園地」設有科學主題填色區，提供多款填色工作紙與繪圖工具供小朋友發揮想像力。

鄒宇恆：以創新發明激發公眾對科學熱情 第59屆聯校科學展覽籌委會主席鄒宇恆致辭指，本屆展覽引導學生聚焦「生態平衡」、「弱勢共融」及「身心健康」三大領域 。除了22隊本地中學隊伍外，更吸引泰國、日本、印度等海外及本地大學團隊參展，期盼以創新發明激發公眾對科學的熱情，攜手建構可持續發展的未來 。

頒發「最佳計劃書大獎」 活動同時頒發本屆「最佳計劃書大獎」，表彰學生的前瞻科研構想。其中聖若瑟書院以「MagSorb 納米磁碳」獲冠軍，這發明針對本地河流充斥抗生素及污染物，且傳統臭氧處理易危害農作物與水生生態的痛點，團隊致力研發環保高效的水質淨化方案。作品利用超順磁性氧化鐵納米顆粒（SPIONs）搭配活性碳塗層吸附水體有機污染物，並可透過電磁鐵回收再用，守護河流與灌溉水生態。 亞軍則由張祝珊英文中學的「空腸彎曲菌試紙」得到，團隊表示，鑑於空腸彎曲菌易引發嚴重急性胃腸炎且廣泛潛伏於生鮮食品中，而傳統實驗室檢測成本高昂又耗時，便利用便攜式快速檢測試劑盒，利用馬尿酸酶特異性快速篩查生鮮食品及水源中的空腸彎曲菌，守護食品安全。

無適合助聽器的聽障者設計之智慧眼鏡 至於季軍就由庇理羅士女子中學獲得，該校發明出「聲耀 Sparking Sound」，專為聽神經病變等難以使用傳統助聽器、或無法負擔高昂儀器造價的聽損族群而設。為聽神經病變等無適合助聽器的聽障者設計之智慧眼鏡，結合ESP32-S3及Edge Impulse AI，將環境聲音轉化為分色 LED 警示。