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出版：2026-Aug-18 18:15
更新：2026-Aug-18 18:40

元朗YOHO大狗咬死兩犬　漁護署拘捕大狗狗主　大狗7月涉咬傷另一狗

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元朗YOHO MALL大狗咬死兩隻細狗

元朗YOHO MALL大狗咬死兩隻細狗

元朗YOHO MALL有大狗咬死兩隻細狗，漁護署在事發後帶走大狗。漁護署表示，今日(18日)下午已對涉事狗隻的畜養人作出拘捕，並就有關個案錄取口供。涉事狗隻目前正在署方轄下動物管理中心接受觀察。

當時已警告必須用狗帶牽引

涉事狗隻曾於上月10日因涉及另一宗咬傷狗隻個案被署方扣留，其後由畜養人領回，當時漁護署已警告狗隻畜養人，必須在公共地方使用一條長度不超逾兩米的狗帶穩妥地牽引該狗隻，並對其作出適當控制。漁護署正就上述兩宗案件進行調查，如有足夠證據，將會提出檢控。

漁護署十分重視今次事件，特別是大型狗隻在公共地方的管控，並再次提醒所有狗隻畜養人，必須時刻對其狗隻作出適當管束，尤其是需要用狗帶穩妥牽引大型狗隻。

元朗YOHO大狗失控咬死細狗，目擊者發文尋「無良狗主」。(Threads) 元朗YOHO大狗失控咬死細狗，目擊者發文尋「無良狗主」。(Threads) 元朗YOHO大狗失控咬死細狗，目擊者發文尋「無良狗主」。(Threads) 元朗YOHO大狗失控咬死細狗，目擊者發文尋「無良狗主」。(Threads) 元朗YOHO大狗失控咬死細狗，目擊者發文尋「無良狗主」。(Threads) 元朗YOHO大狗失控咬死細狗，目擊者發文尋「無良狗主」。(Threads)

20分鐘內先後咬死兩狗

從網上影片可見昨日在元朗YOHO，一隻啡色大狗緊咬一隻白色比熊犬頸部不放。現場有多名市民，部分人嘗試將兩狗分開，但大狗不為所動。大狗鬆口後，比熊犬倒臥地上，頸部留有血洞、身上染血，疑已失去生命跡象。其後大狗走至附近馬路旁，大批警員接報到場，合力以圍板將牠制服。

據了解，昨日較早前，涉事大狗還疑曾在YOHO一個停車場附近突然向一隻啡色迷你貴婦狗施襲。貴婦狗主人表示，當時現場未見大狗狗主，遂先將受傷愛犬送往獸醫診所搶救，其後證實死亡。

被狗隻咬傷處理方法+瘋狗症症狀及潛伏期（am730製圖） 被狗隻咬傷處理方法+瘋狗症症狀及潛伏期（am730製圖） 被狗隻咬傷處理方法+瘋狗症症狀及潛伏期（am730製圖） 被狗隻咬傷處理方法+瘋狗症症狀及潛伏期（am730製圖） 被狗隻咬傷處理方法+瘋狗症症狀及潛伏期（am730製圖） 被狗隻咬傷處理方法+瘋狗症症狀及潛伏期（am730製圖）

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