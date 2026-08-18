元朗YOHO大狗咬死兩犬　漁護署拘捕大狗狗主　大狗7月涉咬傷另一狗

元朗YOHO MALL有大狗咬死兩隻細狗，漁護署在事發後帶走大狗。漁護署表示，今日(18日)下午已對涉事狗隻的畜養人作出拘捕，並就有關個案錄取口供。涉事狗隻目前正在署方轄下動物管理中心接受觀察。

當時已警告必須用狗帶牽引

涉事狗隻曾於上月10日因涉及另一宗咬傷狗隻個案被署方扣留，其後由畜養人領回，當時漁護署已警告狗隻畜養人，必須在公共地方使用一條長度不超逾兩米的狗帶穩妥地牽引該狗隻，並對其作出適當控制。漁護署正就上述兩宗案件進行調查，如有足夠證據，將會提出檢控。