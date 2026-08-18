流感｜16歲長期病患女童染甲流併發嚴重肺炎及敗血性休克 情況危殆

一名長期病患的16歲女童日前出現發燒，今日(18)求診後轉送到基督教聯合醫院兒童深切治療部留醫，經化驗後證實對甲流(H3)病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎及敗血性休克，目前情況危殆。中心初步調查顯示，她在潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者暫時沒有病徵；衞生防護中心會繼續調查個案。

衞生防護中心表示，個案涉及一名有長期病患的16歲女童。她上周六起出現發燒，今日出現氣促並被帶到將軍澳醫院急症室求醫。由於她出現呼吸困難及低血壓，被轉送到基督教聯合醫院兒童深切治療部留醫。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型(H3)流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎及敗血性休克。

中心總監徐樂表示，本港自6月底進入流感季節，累計錄得10宗兒童感染流感的嚴重個案，除一宗死亡個案外，當中4宗已康復出院、3宗情況穩定及2宗情況危殆；預期流感的活躍程度在未來數周維持在高水平，社區的流感傳播仍然持續，預期感染人數會繼續增加，嚴重個案亦可能隨之上升。整體而言，本流感季節的情況與過往流感季節相若，主要影響「一老一幼」。