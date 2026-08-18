將軍澳Monterey物管公司兩工程人員偽造近120報價單 裁定罪成

廉政公署早前起訴兩名物業管理公司工程人員違反《防止賄賂條例》，控告二人在處理一個私人屋苑多項小型維修保養工程時，使用近120份虛假報價單誤導物業管理公司，工程涉款總值約60萬元。其中一名被告早前認罪，餘下一名被告今日(18日)在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。

夏利文物業管理有限公司前高級工程主任楊國新(30歲)，經審訊後被裁定一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名成立，違反《防止賄賂條例》。楊國新的下屬、夏利文前工程主任楊國新(32歲)，早前承認上述罪名。

裁判官丘國新指案情嚴重，案件牽涉相當數量的虛假報價單，被告行為違反誠信。裁判官將案件押後至本月28日判刑，期間楊國新還押懲教署看管，以待索取其背景及社會服務令報告；管懷鋒則獲准保釋，以待索取其社會服務令報告。