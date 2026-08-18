將軍澳Monterey物管公司兩工程人員偽造近120報價單 裁定罪成

廉政公署早前起訴兩名物業管理公司工程人員違反《防止賄賂條例》，控告二人在處理一個私人屋苑多項小型維修保養工程時，使用近120份虛假報價單誤導物業管理公司，工程涉款總值約60萬元。其中一名被告早前認罪，餘下一名被告今日(18日)在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。
夏利文物業管理有限公司前高級工程主任楊國新(30歲)，經審訊後被裁定一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名成立，違反《防止賄賂條例》。楊國新的下屬、夏利文前工程主任楊國新(32歲)，早前承認上述罪名。
裁判官丘國新指案情嚴重，案件牽涉相當數量的虛假報價單，被告行為違反誠信。裁判官將案件押後至本月28日判刑，期間楊國新還押懲教署看管，以待索取其背景及社會服務令報告；管懷鋒則獲准保釋，以待索取其社會服務令報告。
廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。案發時，夏利文為將軍澳私人屋苑Monterey提供物業管理服務。楊國新及管懷鋒被派駐該屋苑，處理樓宇保養或維修工程採購事宜。根據公司指引，任何金額20,000元以下的小型工程，須取得最少3間承辦商的報價。
案情透露，兩名被告於2023年2月至4月期間，向3間承辦商批出近60張工程訂單，總值約60萬元。夏利文進行內部審計時，懷疑二人未有遵從指引索取足夠報價單，直接批出相關訂單。二人其後向公司提交近120份虛假報價單，聲稱報價單由17間承辦商提交。廉署調查發現，相關文件實由兩名被告偽造，該17間承辦商從未就相關工程發出有關報價單。