中學生3至4百元研輔助科技 助視障聽障人士安全出行

身體殘障人士在日常生活中面對不便，市面雖有輔助科技產品，但高昂價格往往令人卻步。在第59屆聯校科學展覽中，兩支中學團隊不約而同以無障礙共融為目標，分別研發低成本防撞及警示裝置，希望解決視障人士及聽障人士生活上的不便，為弱勢社群填補安全缺口。 來自培道中學4人學生團隊，為視障人士發明「穿戴式障礙物探測系統」，協助他們避免撞向障礙物。成員蔡子淇表示，視障人士使用手杖出行時，雖能探測地面坑洞，但懸空伸出的樹枝、招牌或突然打開車門等胸口高度障礙物，往往較難察覺。團隊針對這些情況，研發此款可掛於頸上的探測裝置。

助偵測前方1.5米內障礙物 裝置配備紅外線感應器，可偵測前方1.5米內、胸口高度的障礙物，並透過「骨傳導耳機」發出提示音。團隊特別選用骨傳導技術，讓使用者接收警報時，仍可清楚聆聽周圍環境聲音，以保障安全。裝置亦設有3秒SOS蜂鳴器功能，供緊急求助。成員文宇晴表示，市面同類產品價格高昂，而她們將製作成本控制在350元，希望低收入視障人士亦能負擔。 文宇晴指，研發最困難之處在於成員過去不懂寫程式(Coding)，須依靠廠商提供的程式碼、上網自學，甚至借助AI輔助，最終成功完成作品。裝置外殼的膠板切割、開孔及接線工作均由4名成員一手包辦。她表示，首個成品耗時12小時製作；產品目前在人流密集環境下容易頻繁發出提示，較適合空曠或不熟悉的路段使用，但團隊會繼續改善。各成員亦表示，未來計劃加入「自動跌倒偵測」功能，進一步提升出行安全。

另一隊來自庇理羅士女子中學的學生團隊，研發名為「聲耀」的智慧眼鏡輔助裝置，專為聽障人士而設。眼鏡配備麥克風及AI微晶片，可即時辨識周遭環境聲音，如汽車駛過或火警鐘聲等。當系統偵測到危險訊號時，鏡框上的LED燈便會亮起或閃爍作出警示，如偵測到火警警報時會閃燈提醒，讓使用者透過視覺知悉周遭的危險，彌補傳統助聽器未能精準提示危險的不足。

望研發出「人人都能負擔的產品」 成員周綽柔表示，傳統助聽器或骨傳導植入手術費用高昂，未必所有聽障人士可負擔，故希望研發「人人都能負擔的產品」。整副眼鏡製作成本約400元，期望未來能惠及全球不同程度的聽障人士。團隊成員同樣亦沒有編程經驗，靠邊學邊做，成功建立AI聲音辨識模型。 她表示，由於預算有限，未能採用較貴的微型晶片，目前零件體積較大，組裝及固定過程遇到不少挑戰。雖然目前成品仍較為笨重，聲音數據庫亦處於測試及擴充階段，但團隊對未來發展充滿信心。她們稱，未來計劃縮小裝置體積、提升防潮性能，並加入「自訂聲音樣本」功能，讓聽障人士可按個人生活環境設定專屬危險警示。

兩間中學的學生團隊，同為第59屆聯校科學展覽入圍決賽的學生團隊，今次展覽共22間學校入圍。展覽於8月18至24日一連7日香港中央圖書館展覽館舉行。