郵政200人試用期滿無法「轉正」 工會批無諮詢：誠信破產

香港郵政面對郵件量下跌等因素導致入不敷支，宣布即將完成試用期的郵差及郵務員將不獲長期聘用，只能以公務員合約條款續聘兩年，預計涉及200多人，形容「作為負責任僱主」已盡量將衝擊減到最低。有工會批評香港郵政誠信破產，認為未有採納開源節流的建議卻直接刪減人手，形容決定如同向「未生羽毛嘅雀仔」開刀，促請香港郵政先擱置決定再商議未來安排。 連續虧損8年的香港郵政，兩個月前獲立法會通過撥款46億元予郵政署營運基金，支持香港郵政未來3年運作等。香港郵政最新表示，在營運基金模式下，以往依賴商業服務盈利補貼公共郵政服務的模式已難以維持，收入不足以涵蓋普遍郵政服務開支，因此決定從人力成本著手調整開支。新安排下，約30名下月完成試用期的郵差和郵務員將不獲長期聘用，而是改以公務員合約條款續聘兩年，至於下月之後完成試用期的員工，則會按實際服務和運作考慮，同樣以公務員合約條款續聘，約200人受影響。

郵政署長戴淑嬈昨在一個電台節目指，人力資源佔整體開支極大比例，在面對整體郵件量持續下跌的現實，須非常審慎規劃及作出即時調整，確保可善用資源。她表示，香港郵政實在無法向剛完成試用期的郵差及郵務員發出長期聘用條款，惟考慮到在完結試用期後終止聘用，對有關員工會造成相對大的衝擊和打擊，「我哋希望作為負責任嘅僱主，將衝擊減到最低，唔希望佢哋突然失去工作。」她強調，有關員工轉為合約制後仍維持公務員身份、薪酬及福利條件，署方前日已經向工會及受影響員工解說，重申這是艱難抉擇。

受影響員工引述管理層：同坐一條船 香港郵務職工會理事長張偉權接受訪問稱，香港郵政事前未有諮詢過工會，僅在前日會議上單方面公布。他引述首批受影響員工指，昨日管理層向他們單方面交代安排12分鐘，期間提到大家「同坐一條船」，故已提出兩年過渡期。他指，200多名受影響員工的工作表現均達標，過往卻從未聽聞因「部門冇錢、唔知未來前景」為由，拒絕員工通過試用期，更透露有部分受影響員工原由其他政府部門轉職，現面臨年資中斷、無法重返舊部門等「兩頭唔到岸」情況。

張偉權形容香港郵政的決定如同向「未生羽毛嘅雀仔」開刀，「冇反抗能力，只能接受。」他指，工會曾向管理層建議很多開源節流方法，如押後上班和派件時間配合市民放工後取件、全面推行五天工作周減少設施營運成本和出車次數等，「有咁多唔會令關係惡化、部門誠信破產嘅嘢唔做，卻去減人手同轉為合約員工，唔見得慳到幾多」，希望部門能夠先擱置這決定再從詳計議。 香港郵政局員工會發表聲明，對香港郵政的決定表示極度震驚及遺憾，批評這項行政決定違反「行政程序公正」原則，不僅嚴重破壞勞資誠信，更涉嫌違反公務員聘任體制的程序公正，擔心香港郵政自創「試用期滿轉簽兩年合約」的新制度，會對全港公務員體制造成極壞先例。工會又指，前日已接獲大批即將完成3年試用期的員工求助。

檢討一周派遞5日安排 勞工及福利局長孫玉函出席一項活動後，回應指不只郵政署，全港任何機構僱主和僱員之間僱傭安排的改變，均要依循法律和按合約進行，關鍵是事先要說清楚，以及確保在合法狀況下，處理因經濟環境改變而要進行的安排。 另外，戴淑嬈稱會檢視現有郵件派遞模式，現正參考其他地區的郵政機關，又透露現時一周派遞5日的做法屬檢討範疇之一，重申會小心評估調整對市民及員工的影響。她又說，計劃關閉部分人流較少的郵局或縮短服務時間，同時亦檢視開放時間，希望在滿足市民需求與提升成本效益之間取得平衡。香港郵政未來將重點發展電子商貿業務，又會嘗試開發文創產品及主題郵局吸引人流。