藥品保健品投訴連升3年 不良銷售手法佔25% 促業界殷實經營

藥品、藥油和藥材是不少訪港旅客的必買手信，若購買時遇上不良銷售手法，或令快樂的旅途變得失色。消委會表示，近年在「藥品、藥材和保健產品」投訴個案中，涉及銷售手法佔兩成半，亦不時接獲涉及影射產品、產品數量不足或品質爭議的投訴，情況值得關注，促請業界殷實經營，提升消費信心。
投訴人A來港旅遊期間，在A藥店購買了數款藥油及藥品，付款約250元。返內地後檢查發現，其中一款藥品的包裝和英文名稱與心儀品牌在細看下有差別。心儀品牌印有兩個有翅膀的天使，惟購買的藥品則印有一對鳥兒；英文名稱亦相差兩個英文字母。
另一款藥油的有效期限不足半年，遠短於一般三年的有效期。投訴人質疑A藥店以影射商品混淆消費者，因而不敢使用並向消委會投訴。經消委會轉介後，A藥店主動透過即時通訊軟件與投訴人跟進，並同意全額退款。
磨粉後單位「斤」變「錢」 價格增160倍
另有旅客在D藥店購買「黑節草」，因店員未明示計價單位，誤以為「280元」為斤價而購買半斤。店員未告知總價即將藥材磨粉，隨後改口以「錢」計價索價22,400元。投訴人被迫以11,000元(為預期的160倍)購入近半藥材。海關調查後，店員因涉「斤變両」等不良營商手法罪成，被判120小時社會服務令並賠償11,000元。
沈朝暉：保留正式發票或收據
消委會總幹事沈朝暉指出，2023年至今藥品及保健品投訴連續3年上升，累計達5,107宗，其中不良銷售手法佔25%，約四成由旅客作出。消委會提醒消費者購物時應清楚表明心儀品牌並留意防偽特徵，確認計價單位，如「斤、両或錢」，在貨品未確認金額及同意購買前，切勿讓商戶切片或磨粉。此外，消費者應索取並妥善保留載有詳細資訊的正式收據，如遇問題應拍照存證並聯絡商戶，協商不果可求助消委會，涉不良營商手法則可致電海關熱線182 8080舉報。