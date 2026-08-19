藥品保健品投訴連升3年 不良銷售手法佔25% 促業界殷實經營

藥品、藥油和藥材是不少訪港旅客的必買手信，若購買時遇上不良銷售手法，或令快樂的旅途變得失色。消委會表示，近年在「藥品、藥材和保健產品」投訴個案中，涉及銷售手法佔兩成半，亦不時接獲涉及影射產品、產品數量不足或品質爭議的投訴，情況值得關注，促請業界殷實經營，提升消費信心。

投訴人A來港旅遊期間，在A藥店購買了數款藥油及藥品，付款約250元。返內地後檢查發現，其中一款藥品的包裝和英文名稱與心儀品牌在細看下有差別。心儀品牌印有兩個有翅膀的天使，惟購買的藥品則印有一對鳥兒；英文名稱亦相差兩個英文字母。