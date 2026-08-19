買電器投訴按年急增近兩成 洗衣機退款彈票 假門市收款後失聯 消委會：勿被優惠「沖昏頭腦」 查清商店底細

市民買電器除要識揀型號及考慮價錢外，送貨、售後服務也要留意。消委會表示，每年接獲逾2,000宗關於電器產品的投訴，其中有新雪櫃無法製冷，零售商與代理商互推責任；商戶未能如期送貨卻被多番拖延退款。更有結業的零售商，虛構有實體店，並在網上以低價作招徠，收取多名消費者數千元貨款隨後失聯。消委會建議消費者切勿被優惠「沖昏頭腦」，購買時應查清商店底細，並看清退換貨政策；另外涉及零售商、代理商及安裝承辦商時更應加強協調溝通，清楚分工，訂立清晰退款及換貨政策，加強品質監控。

消委會每年接獲逾2,000宗關於電器產品的投訴，涉及產品質素、送貨延誤、售後跟進等爭議。今年首7月已接獲1,432宗電器投訴，比去年同期增加近兩成，超過110宗涉及冷氣機。投訴人朱小姐於C電器店以約3,900元現金購買洗衣機，店員原稱可即日送貨，其後改口指缺貨須延誤數日。朱小姐要求退款，店員要她兩日後親臨門店辦理。兩日後，朱小姐依時到店，職員卻以負責人不在港及會計未上班為由拒絕退款，並要求一星期後再取支票。一星期後朱小姐再到店，僅獲發一張期票。豈料期票到期存入銀行後遭「彈票」未能兌現。消委會介入後她獲全額退款。

此外，消費者郭先生以約4,200元於A電器店購買新雪櫃後發現無法製冷且發出噪音，經代理商檢查證實漏雪種。然而，零售商與代理商互相推搪，代理商表示需由零售商跟進，而電器店職員則表示要等待公司通知。經消委會介入調停後，涉事電器店最終才於數星期後完成退款並收回問題雪櫃。

虛構店低價招徠 終被檢控罪成

消委會分享香港海關一宗違反《商品說明條例》的案件，有D電器零售商在網上以低於市價作招徠，虛構實體店並在毫無交貨能力的情況下，收取多名消費者3,000至5,000元不等貨款隨後失聯。海關調查後發現，該零售商的實體店早在數年前因欠租被收回，並把涉案董事拘捕及檢控，法庭最終裁定罪成，判處監禁10天、緩刑12個月。

沈朝暉：個案多涉安裝及售後服務

消委會總幹事沈朝暉表示，消費者切勿被優惠「沖昏頭腦」，網購時須查清商店是否真實存在，並要看清退換貨政策、比對送貨型號及能源標籤。她續指，因不少個案涉及安裝及售後服務爭議，故建議商戶若未能確定交貨日期應如實告知，若交易涉及零售商、代理商及安裝承辦商等多方時更應加強協調溝通，清楚劃分分工，同時須訂立清晰的退款及換貨政策，加強品質監控。