天氣｜天文台：密切監察低壓區強度及動向　評估是否須發一號信號(更新)

【18:10更新】天文台發出特別天氣提示，位於南海北部的低壓區正穩定地向西移動，靠近海南島一帶。現時該低壓區結構仍然較為鬆散，仍未發展成熱帶氣旋。按照現時預測，該低壓區會繼續遠離本港，並在明日(20日)橫過海南島。受中國東南沿岸的高壓脊與該低壓區共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。
該低壓區在橫過海南島後的動向有較大變數，可能在接近週末以偏北方向靠近北部灣至雷州半島一帶，亦有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸。天文台會密切監察其強度及動向，評估屆時是否需要發出一號戒備信號。市民請留意天文台的最新天氣消息。
【08:00更新】強烈季候風信號現正生效。天文台預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。天文台又發出特別天氣提示，指預料本港吹偏東強風。市民應提防海面大浪可能帶來的危險，另外，天氣炎熱可能影響健康，提醒市民應保持警惕，多補充水分。
天文台表示，一個廣闊低壓區正為南海北部帶來不穩定天氣。同時，受該低壓區與中國東南部的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹清勁東風，離岸及高地吹強風。