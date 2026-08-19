天氣｜天文台：密切監察低壓區強度及動向　評估是否須發一號信號(更新)

【18:10更新】天文台發出特別天氣提示，位於南海北部的低壓區正穩定地向西移動，靠近海南島一帶。現時該低壓區結構仍然較為鬆散，仍未發展成熱帶氣旋。按照現時預測，該低壓區會繼續遠離本港，並在明日(20日)橫過海南島。受中國東南沿岸的高壓脊與該低壓區共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。

該低壓區在橫過海南島後的動向有較大變數，可能在接近週末以偏北方向靠近北部灣至雷州半島一帶，亦有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸。天文台會密切監察其強度及動向，評估屆時是否需要發出一號戒備信號。市民請留意天文台的最新天氣消息。