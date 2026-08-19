元朗大狗咬細狗 漁護：若狗主領回大狗署方須歸還

元朗YOHO發生大狗接連咬死兩隻小狗事件，大狗狗主被漁護署拘捕。漁護署助理署長（檢驗及檢疫）葉彥今日（19日）早上於兩個電台節目中表示，涉事大狗屬混種犬，重50至60公斤，在法例上被界定為重達20公斤的「大型狗隻」，被問所指混種是否有藏獒血統，葉彥指「初步睇落有」。

若狗主選擇領回狗隻署方須歸還

葉彥指，大狗目前正在動物管理中心接受監察是否有狂犬病風險，署方會了解狗主意向，如果狗主打算將狗交給政府，署方有需要時會「人道處理」，因涉及狗咬傷狗，在《狂犬病條例》下，該狗隻或有狂犬病風險；如果狗主選擇領回狗隻，無論涉事狗隻是傷害了動物或人類，也要將狗歸還給狗主。但由於今次涉事大狗曾在公眾地方對其他犬隻造成嚴重傷害致死，倘狗主領回，署方會向法庭申請，將牠界定為「已知危險狗隻」，在公眾地方必須時刻戴上口罩和用一條不超過1.5米長的狗帶穩妥地牽引。至於其他處理方法，她指不排除該犬隻適宜領養，有待獸醫評核。