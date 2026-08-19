元朗狗咬狗惹關注　屯門NOVO LAND發指引須為寵物戴牽引帶

元朗有大狗襲擊兩隻小狗致死，漁護署拘捕大狗的狗主，事件引發社會關注。屯門大型私人屋苑「NOVO LAND」管理處於事件後發出通告，列明所有寵物不准進入屋苑遊樂場及健身設施空間，同時要求飼主在屋苑公眾地方均需為寵物佩戴牽引帶，並承載於寵物袋中或手抱，以防止寵物騷擾及襲擊其他人士或動物，而大型狗隻更須時刻使用一條長度不超過2米長的狗帶牽引。

「NOVO LAND」設有面積5萬平方呎商場「NOVO Walk」。該屋苑管理處周二(18日)發出題為《有關飼養寵物事宜》的通告，並提醒住戶指，為了締造一個和諧的屋苑，懇請各寵物主人注意各事項。

5. 所有寵物在屋苑公眾地方均需佩戴牽引帶、承載於寵物袋中或手抱。事實上，佩戴牽引帶除了可防止寵物騷擾及襲擊其他人士或動物外，發生突發情況時更可帶同寵物前往安全位置；

6. 在公眾地方內，大型狗隻須時刻使用一條長度不超過2米長的狗帶穩妥地牽引，或以長度不超過1.5米的狗帶縛在公眾地方。如有需要，大型狗隻應在公眾地方內戴上口罩。