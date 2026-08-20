【繞場一週】《CAVALLUNA》合家歡劇場大匯演首度來港　54匹歐洲駿馬帶您走進奇幻世界

Jessie最近留意到有一個名為《CAVALLUNA－馬術 × 劇場 穿梭異境》的演出，細看之下發現原來是一個合家歡劇場大匯演，適合一家大小入場觀賞，感受人馬之間的連結。

這個風靡歐洲的頂級馬術劇場《CAVALLUNA》，將在9月8日、10至13日，帶同54匹歐洲駿馬，踏上啟德體藝館的舞台，以香港作為亞洲巡演的首站。Jessie知道，今次演出由香港賽馬會擔任獨家呈獻及文化合作夥伴，同時是馬會馬年系列活動的重點項目之一，除了展現人馬之間的非凡默契，更希望透過這項文化盛事與眾同樂，推動本地旅遊。這個活動更獲得香港特區政府文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」的資助。