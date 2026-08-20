【繞場一週】《CAVALLUNA》合家歡劇場大匯演首度來港　54匹歐洲駿馬帶您走進奇幻世界

Jessie最近留意到有一個名為《CAVALLUNA－馬術 × 劇場 穿梭異境》的演出，細看之下發現原來是一個合家歡劇場大匯演，適合一家大小入場觀賞，感受人馬之間的連結。
這個風靡歐洲的頂級馬術劇場《CAVALLUNA》，將在9月8日、10至13日，帶同54匹歐洲駿馬，踏上啟德體藝館的舞台，以香港作為亞洲巡演的首站。Jessie知道，今次演出由香港賽馬會擔任獨家呈獻及文化合作夥伴，同時是馬會馬年系列活動的重點項目之一，除了展現人馬之間的非凡默契，更希望透過這項文化盛事與眾同樂，推動本地旅遊。這個活動更獲得香港特區政府文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」的資助。
《CAVALLUNA》由艾美獎提名人匠心鉅製，多年來在歐洲巡演深受歡迎，吸引數以百萬計觀眾入場觀賞。今次主辦方特意安排54匹歐洲駿馬來港參演，包括氣宇軒昂的西班牙安達盧西亞馬、步伐優雅的弗里斯蘭馬，以及可愛迷人的迷你雪特蘭小馬等。牠們將聯同國際級騎手、舞團及演員同台獻技，各展風采。Jessie相信，對不少香港觀眾而言，一次過近距離欣賞不同品種的馬匹已值回票價。
演出內容亦充滿驚喜。當中最瞩目的環節包括「匈牙利式列隊騎行」、「自由式馬術表演」及迷你小馬。整個表演以一個奇幻故事為主題，講述年輕巫女穿越異境、尋找勇氣與自我的歷程，再配合電影級舞台設計、燈光效果及原創音樂，帶領觀眾走進一個充滿想像力的世界。
活動適合一家老少、馬術愛好者，甚至喜歡舞台藝術的人士，機會難逢，萬勿錯過。詳情請到www.cavalluna.com 查閱及hkticketing.com 購票。