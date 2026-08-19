元朗狗咬狗｜52歲大狗狗主被控沒有妥善管控大型狗隻 明日提堂(更新)

元朗YOHO MALL一隻大狗咬死兩隻細狗，大狗上月亦曾咬傷一隻哥基犬（香港動物報圖片）

元朗YOHO MALL一隻大狗咬死兩隻細狗。漁護署今日（19日）表示，根據《危險狗隻規例》（第167D章），控告該名52歲大狗狗主沒有妥善管控大型狗隻，並正跟進根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章）加控其他控罪，案件將於明日（20日）在屯門裁判法院提堂。 漁護署指，案中男子涉嫌在今年7月和8月期間，至少兩次未有按照法例要求在公眾地方穩妥地牽引其狗隻，而該狗隻分別襲擊3隻狗隻，導致一隻狗隻在7月10日受傷及兩隻狗隻在8月17日死亡。涉事狗隻正在漁護署轄下動物管理中心接受觀察，涉案男子已簽署同意書，將狗隻的管養權交予漁護署，署方會為該狗隻作性情評估，以決定合適的處理方式。

大狗上月亦曾咬傷一隻哥基犬，哥基的主人稱當時大狗在無預警下突然攻擊，不滿狗主在上月事件後沒有及時採取補救措施。哥基犬的主人張先生向《香港動物報》表示，太太上月在元朗Grand YOHO旁的行人路如常放狗。怎料有隻大狗突然無預警下攻擊其3歲哥基「寶寶」，一度咬著其耳朵不放。張太拼死驅趕，期間兩次被大狗撞倒在地上，手腳擦傷及瘀傷。幸好當時在場有熱心途人幫忙攔住大狗，並幫忙報警，太太才能抱住受傷的哥基跑入商場。大狗仍然追著哥基，再咬到哥基的左邊身。張太最後成功躲進Grand YOHO停車場旁的升降機大堂為愛犬止血，而大狗則一直坐在玻璃門等待進入升降機大堂再次襲擊。最終有商場職員聯絡漁護署帶走大狗。

直言罪魁禍首是大狗主人 張先生和太太帶「寶寶」到獸醫診所醫治，發現愛犬的右耳被咬穿，內耳有多處咬痕，右耳一直滲出血水，需要每天洗傷口及吃抗生素。張先生回想覺得幸好愛犬「大命」，但他對事件感到憤怒，直言罪魁禍首是該隻大狗的主人，經歷上月事件後仍然不幫大狗上狗繩及戴口罩。