《牛來》「傾緊」香港上映？ 百老匯電影中心：尚未有確實計劃(更新)

內地動畫電影《牛來》因製作粗糙、畫面崩壞意外「反向爆紅」，票房在觀眾獵奇心理驅使下飆漲，反引發觀影狂潮。(網上圖片)

內地動畫電影《牛來》因製作粗糙、畫面崩壞意外「反向爆紅」，票房在觀眾獵奇心理驅使下飆漲，反引發觀影狂潮，場內爆發出陣陣觀眾的笑聲。由於片方上映前「零宣傳」，各地戲院面對突然暴增的觀眾，只好「手繪」《牛來》海報。據燈塔專業版實時數據，截至8月18日16時35分，影片《牛來》票房突破2000萬人民幣。此外，貓眼數據預測，《牛來》的內地總票房最終有望高達1.35億元。

有網民在社交平台問百老匯電影中心「幾時上映《牛來》」，獲電影中心留言回覆「傾緊」，隨即引起熱議。惟及後百老匯電影中心向傳媒稱，過去幾日接獲不少觀眾透過Threads、Instagram等渠道留言，希望安排放映，團隊亦有留意及討論相關意見，不過目前尚未有確實的放映計劃或安排。