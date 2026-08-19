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出版：2026-Aug-19 16:32
更新：2026-Aug-20 15:52

《牛來》「傾緊」香港上映？ 百老匯電影中心：尚未有確實計劃(更新)

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內地動畫電影《牛來》因製作粗糙、畫面崩壞意外「反向爆紅」，票房在觀眾獵奇心理驅使下飆漲，反引發觀影狂潮。(網上圖片)

內地動畫電影《牛來》因製作粗糙、畫面崩壞意外「反向爆紅」，票房在觀眾獵奇心理驅使下飆漲，反引發觀影狂潮。(網上圖片)

內地動畫電影《牛來》因製作粗糙、畫面崩壞意外「反向爆紅」，票房在觀眾獵奇心理驅使下飆漲，反引發觀影狂潮，場內爆發出陣陣觀眾的笑聲。由於片方上映前「零宣傳」，各地戲院面對突然暴增的觀眾，只好「手繪」《牛來》海報。據燈塔專業版實時數據，截至8月18日16時35分，影片《牛來》票房突破2000萬人民幣。此外，貓眼數據預測，《牛來》的內地總票房最終有望高達1.35億元。

有網民在社交平台問百老匯電影中心「幾時上映《牛來》」，獲電影中心留言回覆「傾緊」，隨即引起熱議。惟及後百老匯電影中心向傳媒稱，過去幾日接獲不少觀眾透過Threads、Instagram等渠道留言，希望安排放映，團隊亦有留意及討論相關意見，不過目前尚未有確實的放映計劃或安排。

有網民在社交平台Threads喊話百老匯電影中心「幾時上映（《牛來》）？」、「我想睇cow片」，隨後百老匯電影中心在帖文中留言回覆「傾緊」。 有網民在社交平台Threads喊話百老匯電影中心「幾時上映（《牛來》）？」、「我想睇cow片」，隨後百老匯電影中心在帖文中留言回覆「傾緊」。 內地動畫電影《牛來》因製作粗糙、畫面崩壞意外「反向爆紅」，票房在觀眾獵奇心理驅使下飆漲，反引發觀影狂潮。(網上圖片) 內地動畫電影《牛來》因製作粗糙、畫面崩壞意外「反向爆紅」，票房在觀眾獵奇心理驅使下飆漲，反引發觀影狂潮。(網上圖片) 內地動畫電影《牛來》因製作粗糙、畫面崩壞意外「反向爆紅」，票房在觀眾獵奇心理驅使下飆漲，反引發觀影狂潮。(網上圖片) 內地動畫電影《牛來》因製作粗糙、畫面崩壞意外「反向爆紅」，票房在觀眾獵奇心理驅使下飆漲，反引發觀影狂潮。(網上圖片) 內地動畫電影《牛來》因製作粗糙、畫面崩壞意外「反向爆紅」，票房在觀眾獵奇心理驅使下飆漲，反引發觀影狂潮。(網上圖片) 各地戲院面對突然暴增的觀眾，只好「手繪」《牛來》海報。(網上圖片) 各地戲院面對突然暴增的觀眾，只好「手繪」《牛來》海報。(網上圖片) 各地戲院面對突然暴增的觀眾，只好「手繪」《牛來》海報。(網上圖片) 各地戲院面對突然暴增的觀眾，只好「手繪」《牛來》海報。(網上圖片) 773790ca 7ce7 4d1a 8d34 6f1e19ecdbd4

《牛來》不僅在內地社交平台迅速走紅，亦吸引了香港網民的注意，連日討論「爆紅現象」。日前，有網民在社交平台Threads喊話百老匯電影中心「幾時上映（《牛來》）？」、「我想睇cow片」，隨後百老匯電影中心在帖文中留言回覆「傾緊」。

百老匯電影中心的回覆引發許多網民熱議，稱「如果《牛來》喺香港上畫，只接受喺電影中心一間上」、「快！！！」、「我想睇」、「你哋敢上，我一定捧場」，但亦有影迷認為，這部電影與百老匯一貫的文藝電影風格並不相襯，「唔好整臭自己個朵啊大哥，鍾意睇果啲叫佢哋北上深圳睇算」、「你哋上映會有一批人唔再來」、「咪啦」、「唔好咁癡線啦」、「到時個都拎部電話出嚟影擺上網，唔知你點解決啦。」

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