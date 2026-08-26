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出版：2026-Aug-26 07:30
更新：2026-Aug-26 07:30

從視力到聽覺 全面照顧市民健康 眼鏡88聽覺護理中心 登陸銅鑼灣

(資料由客戶提供)

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(左起) 眼鏡88資深聽力學家歐瑞儀小姐、眼鏡88集團行政董事及聯席行政總裁鄭學玉先生、集團主席黃創增先生、集團行政董事及聯席行政總裁黃瑞欣先生、集團業務拓展總監黃晴曦小姐共同主持全新銅鑼灣聽覺護理中心的開幕儀式。

視覺和聽覺是我們最重要的感知系統，任何一種感覺出現缺損，都會對生活質素構成嚴重影響。當視力出現問題時，多數人會儘快進行眼睛檢查及驗配合適的眼鏡，然而，相比之下，聽覺保護往往較易被忽略。特別是長者，常把聽力下降誤以為正常老化所帶來的「小毛病」，導致聽力逐漸惡化，更有機會引致嚴重聽力損失。事實上，不論任何年齡，長者及兒童同樣需要關注聽覺健康。有見及此，香港最大眼鏡連鎖集團眼鏡88，早於十年前已開展聽覺護理服務，集團旗下第九間聽覺護理中心，近日於銅鑼灣恒隆中心正式開幕，成為第二間專注提供聽覺檢查及助聽器驗配服務的聽覺護理中心。

眼鏡88集團行政董事及聯席行政總裁黃瑞欣（Joshua）表示，現時本港市民對聽力產品確有需求，但不少人仍對使用助聽產品感到顧慮或介意。惟他指出，近年公眾對聽覺護理的認知和主動性明顯提升，不少顧客在親友察覺其可能出現早期聽力問題後，已會及早進行評估，並接受專業驗配，佩戴合適的助聽器。他續稱，隨著聽覺護理服務日趨成熟，客戶對助聽器的功能與體驗亦提出更高要求，包括音質表現、降噪效果等。黃瑞欣強調，當產品能有效改善日常溝通、提升生活質素，並讓佩戴者感受到明顯的聽覺便利，客戶普遍更願意接受及使用助聽器。

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眼鏡88集團行政董事及聯席行政總裁黃瑞欣指集團早於2016年已開展聽覺護理服務，並希望全面照顧客戶健康。

引入聽覺電生理檢測 助嬰幼兒測聽力問題

除長者外，不少年輕人、學童、甚至初生嬰兒，亦對聽力檢測有實際需求，及早發現問題並把握介入時機，從而減低對日常生活與學習的影響。特別是嬰幼兒，若未能及早處理聽損問題，對他們的大腦發育及未來成長發展會構成影響。

為進一步提升服務質素，銅鑼灣聽覺護理中心特設高規格專業聽力儀器，並新增「聽性腦幹反應測驗 ( ABR )」及「聽性穩態誘發反應測驗 ( ASSR )」等客觀電生理聽力測試。透過記錄聽覺系統對聲音刺激所產生的反應，評估嬰兒的聽力狀況。對於無法自主配合傳統主觀行為聽力測試的嬰幼兒而言，這個技術絕對能協助家長及早發現和處理嬰兒的聽力問題，儘早跟進，及早介入。

集團現已開設了九間聽覺護理中心，展望未來，集團將計劃於更多地區逐步拓展服務版圖，讓市民可在居所附近接受專業聽力檢查及跟進，提升服務可近性與便利程度。

黃瑞欣表示，不少市民，尤其長者，或因抗拒使用聽力設備，或未有意識及早進行聽力評估，因而未能主動接受聽力檢查。為打破相關障礙，集團把部分聽覺護理中心與眼鏡店結合，讓客戶於店內完成驗配眼鏡後，亦可同步接受聽力檢查服務，流程更為自然順暢，亦更容易被客戶接受。

同時，集團亦特設兩間專注提供聽覺護理服務的中心，以更齊全的設備與器材，為顧客提供更全面的評估、驗配及跟進服務。中心空間設計寬敞，並會不定期舉辦聽力相關講座，向市民推廣聽覺護理知識，提升大眾對聽力健康的關注，讓更多人能及早發現問題、及早作出應對。

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眼鏡88資深聽力學家歐瑞儀指現時新式助聽器種類眾多，部份款式非常輕巧，與藍牙耳機相若。

眼鏡88資深聽力學家歐瑞儀（Ashley）指出，聽力檢查對不同年齡層的市民同樣重要，坊間不少人會將聽覺退化視為「年紀大了必然發生」的正常現象；然而有研究顯示，聽覺損失與腦退化（認知障礙）之間存在密切關聯。事實上，不少長者因長期聽力損失，可能出現反應遲鈍、思考變得呆滯等狀況，影響日常溝通與生活質素。

歐瑞儀續稱，兒童的聽力發展同樣關鍵。若小朋友出現聽力損失，可能直接影響語言學習與大腦發展。基於此，政府醫院會為初生嬰兒進行聽力篩查;如確認存在聽力問題，便需要及早佩戴助聽器，以把握介入的黃金時機至於學童方面，若在課堂出現「十問九唔應」、上課注意力不足或難以自控等狀況，亦建議家長及早為子女安排進行聽力檢查。透過及早評估與適切處理，能減少因聽力因素對學習表現造成的影響

50歲以上宜定期檢查聽覺 以預防退化

歐瑞儀建議，50歲或以上的市民應定期接受聽力檢查，一旦發現聽覺出現異常或懷疑有下降，亦應及早預約進行檢測。她補充，若市民經常佩戴耳機並以較高音量收聽音樂，或長時間在高噪音環境工作，如地盤、裝修工人、或長期於機房工作人士，更應提高警覺，留意聆聽音量，並佩戴合適的聽覺保護（例如耳塞）以減少噪音對聽覺造成的損害，同時定期評估聽力狀況。

歐瑞儀亦提醒，若出現雙耳聽力不平衡、反應明顯較以往緩慢，或經常需要親友重複說話內容才能聽清楚等情況，都可能是聽力出現變化的訊號，建議及早進行聽力檢查及跟進。

歐瑞儀指出，成年人進行聽力檢查時，一般會先進行耳窺鏡檢查，以檢測耳道內是否被耳垢阻塞影響聽力。其後會進行中耳測試，以檢測中耳功能。然後，再於隔音房進行純音聽力測驗，按結果再分析聽力程度、聽損類型等，以決定是否需要驗配助聽器，或需要轉介接受專科醫生治療。歐瑞儀續稱，不少長者或因對助聽器的舊印象而抗拒使用例如傳統款式外觀較為「笨重」，且在使用時可能未能有效處理環境雜聲，導致聽覺體驗較為嘈吵。不過她亦指出，現時新式助聽器已相當小巧時尚，而且具備多元功能，與坊間的藍牙耳機款式相若，讓長者更易接受並融入生活。

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聽力學家建議50歲或以上人士應定期檢查聽覺，及早發現聽損問題。

照顧長者及小朋友需要 專業跟進驗配助聽器

不少長者於聽力損失初期，常伴隨耳鳴等情況，但大多誤以為是正常老化因而未有及早處理。直至中後期出現聽力嚴重損失，即使使用助聽器亦可能幫助有限。相反，若能及早佩戴合適的助聽器，將有助暫緩聽力衰退及腦退化。至於為小朋友進行檢測，初生嬰幼兒會採用客觀電生理聽力測試，透過記錄聽覺系統對聲音刺激所產生的反應，評估嬰兒的聽力狀況，而一歲以上的小朋友，則可透過行為聽力測試進行評估。

當驗配助聽器後，中心會為助聽器使用者調校合適的音量及提供持續跟進，以確保能適應助聽器，從而恢復正常溝通能力，提升生活質素。

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眼鏡88銅鑼灣聽覺護理中心提供專業聽力檢測環境，並持續為客戶提供助聽器調校及跟進服務。

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中心地方寬敞，不時舉辦聽力相關講座，以提高大眾對守護聽覺健康的關注。

眼鏡88銅鑼灣聽覺護理中心
地址：銅鑼灣恒隆中心202013
電話：2948 2966

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