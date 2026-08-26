從視力到聽覺 全面照顧市民健康 眼鏡88聽覺護理中心 登陸銅鑼灣

視覺和聽覺是我們最重要的感知系統，任何一種感覺出現缺損，都會對生活質素構成嚴重影響。當視力出現問題時，多數人會儘快進行眼睛檢查及驗配合適的眼鏡，然而，相比之下，聽覺保護往往較易被忽略。特別是長者，常把聽力下降誤以為正常老化所帶來的「小毛病」，導致聽力逐漸惡化，更有機會引致嚴重聽力損失。事實上，不論任何年齡，長者及兒童同樣需要關注聽覺健康。有見及此，香港最大眼鏡連鎖集團眼鏡88，早於十年前已開展聽覺護理服務，集團旗下第九間聽覺護理中心，近日於銅鑼灣恒隆中心正式開幕，成為第二間專注提供聽覺檢查及助聽器驗配服務的聽覺護理中心。

眼鏡88集團行政董事及聯席行政總裁黃瑞欣（Joshua）表示，現時本港市民對聽力產品確有需求，但不少人仍對使用助聽產品感到顧慮或介意。惟他指出，近年公眾對聽覺護理的認知和主動性明顯提升，不少顧客在親友察覺其可能出現早期聽力問題後，已會及早進行評估，並接受專業驗配，佩戴合適的助聽器。他續稱，隨著聽覺護理服務日趨成熟，客戶對助聽器的功能與體驗亦提出更高要求，包括音質表現、降噪效果等。黃瑞欣強調，當產品能有效改善日常溝通、提升生活質素，並讓佩戴者感受到明顯的聽覺便利，客戶普遍更願意接受及使用助聽器。

引入聽覺電生理檢測 助嬰幼兒測聽力問題 除長者外，不少年輕人、學童、甚至初生嬰兒，亦對聽力檢測有實際需求，及早發現問題並把握介入時機，從而減低對日常生活與學習的影響。特別是嬰幼兒，若未能及早處理聽損問題，對他們的大腦發育及未來成長發展會構成影響。 為進一步提升服務質素，銅鑼灣聽覺護理中心特設高規格專業聽力儀器，並新增「聽性腦幹反應測驗 ( ABR )」及「聽性穩態誘發反應測驗 ( ASSR )」等客觀電生理聽力測試。透過記錄聽覺系統對聲音刺激所產生的反應，評估嬰兒的聽力狀況。對於無法自主配合傳統主觀行為聽力測試的嬰幼兒而言，這個技術絕對能協助家長及早發現和處理嬰兒的聽力問題，儘早跟進，及早介入。

集團現已開設了九間聽覺護理中心，展望未來，集團將計劃於更多地區逐步拓展服務版圖，讓市民可在居所附近接受專業聽力檢查及跟進，提升服務可近性與便利程度。 黃瑞欣表示，不少市民，尤其長者，或因抗拒使用聽力設備，或未有意識及早進行聽力評估，因而未能主動接受聽力檢查。為打破相關障礙，集團把部分聽覺護理中心與眼鏡店結合，讓客戶於店內完成驗配眼鏡後，亦可同步接受聽力檢查服務，流程更為自然順暢，亦更容易被客戶接受。

同時，集團亦特設兩間專注提供聽覺護理服務的中心，以更齊全的設備與器材，為顧客提供更全面的評估、驗配及跟進服務。中心空間設計寬敞，並會不定期舉辦聽力相關講座，向市民推廣聽覺護理知識，提升大眾對聽力健康的關注，讓更多人能及早發現問題、及早作出應對。

眼鏡88資深聽力學家歐瑞儀（Ashley）指出，聽力檢查對不同年齡層的市民同樣重要，坊間不少人會將聽覺退化視為「年紀大了必然發生」的正常現象；然而有研究顯示，聽覺損失與腦退化（認知障礙）之間存在密切關聯。事實上，不少長者因長期聽力損失，可能出現反應遲鈍、思考變得呆滯等狀況，影響日常溝通與生活質素。 歐瑞儀續稱，兒童的聽力發展同樣關鍵。若小朋友出現聽力損失，可能直接影響語言學習與大腦發展。基於此，政府醫院會為初生嬰兒進行聽力篩查;如確認存在聽力問題，便需要及早佩戴助聽器，以把握介入的黃金時機。至於學童方面，若在課堂出現「十問九唔應」、上課注意力不足或難以自控等狀況，亦建議家長及早為子女安排進行聽力檢查。透過及早評估與適切處理，能減少因聽力因素對學習表現造成的影響。

50 歲以上宜定期檢查聽覺 以預防退化 歐瑞儀建議，50歲或以上的市民應定期接受聽力檢查，一旦發現聽覺出現異常或懷疑有下降，亦應及早預約進行檢測。她補充，若市民經常佩戴耳機並以較高音量收聽音樂，或長時間在高噪音環境工作，如地盤、裝修工人、或長期於機房工作人士，更應提高警覺，留意聆聽音量，並佩戴合適的聽覺保護（例如耳塞）以減少噪音對聽覺造成的損害，同時定期評估聽力狀況。



歐瑞儀亦提醒，若出現雙耳聽力不平衡、反應明顯較以往緩慢，或經常需要親友重複說話內容才能聽清楚等情況，都可能是聽力出現變化的訊號，建議及早進行聽力檢查及跟進。

歐瑞儀指出，成年人進行聽力檢查時，一般會先進行耳窺鏡檢查，以檢測耳道內是否被耳垢阻塞影響聽力。其後會進行中耳測試，以檢測中耳功能。然後，再於隔音房進行純音聽力測驗，按結果再分析聽力程度、聽損類型等，以決定是否需要驗配助聽器，或需要轉介接受專科醫生治療。歐瑞儀續稱，不少長者或因對助聽器的舊印象而抗拒使用，例如傳統款式外觀較為「笨重」，且在使用時可能未能有效處理環境雜聲，導致聽覺體驗較為嘈吵。不過她亦指出，現時新式助聽器已相當小巧時尚，而且具備多元功能，與坊間的藍牙耳機款式相若，讓長者更易接受並融入生活。

照顧長者及小朋友需要 專業跟進驗配助聽器 不少長者於聽力損失初期，常伴隨耳鳴等情況，但大多誤以為是正常老化因而未有及早處理。直至中後期出現聽力嚴重損失，即使使用助聽器亦可能幫助有限。相反，若能及早佩戴合適的助聽器，將有助暫緩聽力衰退及腦退化。至於為小朋友進行檢測，初生嬰幼兒會採用客觀電生理聽力測試，透過記錄聽覺系統對聲音刺激所產生的反應，評估嬰兒的聽力狀況，而一歲以上的小朋友，則可透過行為聽力測試進行評估。

當驗配助聽器後，中心會為助聽器使用者調校合適的音量及提供持續跟進，以確保能適應助聽器，從而恢復正常溝通能力，提升生活質素。

眼鏡88銅鑼灣聽覺護理中心

地址：銅鑼灣恒隆中心20樓2013室

電話：2948 2966