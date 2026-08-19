婦科名醫被控辱罵分娩孕婦　曾為張柏芝王菲等名人看診

婦產科醫生梁淑德被控2017年為一名孕婦接生時，無正確記錄胎兒頭部位置、母體骨盆形狀或大小、使用催產素的原因、辱罵孕婦，忽視作為註冊醫生對病人的職業責任，屬專業上失當行為。 案中孕婦Ma Kwai Lin（音譯馬桂蓮）在2017年2月15日，由梁淑德接生第二胎。她今早在醫委會作供表示，當日上午約11時，已在養和醫院產房接到梁淑德醫生的電話，解釋因為「下晝有嘢做」，要求她打催生針或無痛分娩。其後下午約1時，梁淑德到達產房，事主供稱對方一到場便責罵自己，「我為咗你推晒啲booking（預約）」，說了三次「我而家要加你錢」，其後在未有解釋何謂人手穿羊水、有何效果後，便在無檢查下指示姑娘幫忙人手穿羊水。馬續指到了近3時，梁淑德表明「我𠵱家4點半就要走，你打唔打」，要求事主打催生針。

事主表示在產子後不斷想起當日在產房被羞辱、奚落的經歷，不時發惡夢，形容是創傷，不希望對方「再害下一個產婦」。她曾在2018年8月27日到梁醫生的診所，要求對方道歉，形容對方僅敷衍道歉。

辯方大律師馮國礎盤問下，事主承認第一胎亦是由梁醫生經手，當時認為對方服務「無問題」，亦較有經驗，所以選擇找她接生第二胎。辯方指當時病人生產進度十分緩慢，所以梁醫生決定為孕婦打催生劑，又指梁醫生無講過「4點半要走」。 控方傳召專家證人、曾任4間醫院的婦產科部門主管陳健浩作供，他指開催產素並非常規做法，依他判斷未必會為今次個案的病人開出催產素。陳於證詞中提到梁醫生於病人紀錄中寫上有使用催產素，但無解釋原因，做法存在落差，因為催產素並非完全無害。

曾為張柏芝王菲等名人看診 梁淑德有「婦產科聖手」之稱，現時在中環開設私人診所。她為立法會前議員周梁淑怡的胞妹，周梁淑怡的孫女由梁淑德接生。梁淑德過去曾為不少名人接生及看診，包括郭晶晶、林青霞、張柏芝、王菲等。