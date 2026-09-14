專業團隊結合先進科技 明德國際醫院引進機械臂輔助系統 開拓骨科醫療新時代｜優質醫療機構巡禮

隨著人口老化及市民對運動與生活質素的要求日益提高，關節退化與骨科創傷成為現代人常見的健康挑戰。在眾多治療方案中，人工關節置換手術的技術正迎來革命性的突破。作為全世界首間獲「澳洲國際醫療服務標準委員會」（ACHSI）《評估及質素改善標準大綱》第七版（EQuIP7），「以人為本」標準最高級別的「模範評級」，「明德國際醫院」（下稱「明德」）一直緊貼醫療科技發展。近年積極引進尖端醫療技術，醫院的骨科與脊椎外科中心服務領域涵蓋膝關節、脊椎、踝關節與足部、髖關節、肩部、手部與腕部及肘部、兒童骨科及痛症管理等。院內的骨科手術室不但配備最先進的醫療設備，更特別引進「機械臂輔助系統」，輔助醫療團隊持續優化手術的精準度，致力為患者提供更穩妥且舒適的醫療方案，實踐精準治療的承諾。

明德國際醫院骨科專科江志聰醫生

告別傳統「倒模式」 個人化手術助患者提升術後生活質素 傳統的人工關節置換手術高度依賴醫生豐富的臨床經驗與專業判斷。骨科專科江志聰醫生以駕駛作為比喻，解釋引入新技術的相輔相成之處：「傳統技術就像我們以前開車，拿著紙本的地圖、看著路牌來找路，依賴醫生的駕駛技術；而現在的機械臂輔助技術，就像是有了Google Map和導航系統。兩者結合，能協助醫生進一步掌握精確數據。」 這種技術的配合，不僅為患者帶來更大益處，同時也提升了醫院與醫生的運作效率。

江志聰醫生指，從術前準備來看，早期技術往往需要先進行輻射量較高的電腦掃描（CT Scan）。但最新引進的機械臂輔助系統只需要透過簡單的X光或磁力共振（MRI）影像，便能取得合適的數據：「系統內建人工智能程式，醫生只需輸入患者的身高、體重、性別、年齡等各項數據，便能運算出適切的手術方案。」 雖然以往標準化的人工關節已能有效改善患者的活動能力，然而江志聰醫生稱這類人工關節相對較為「倒模式」，則每位患者換出來的關節都一模一樣，患者有機會覺得關節不夠自然。現時透過機械臂輔助系統，手術能進一步走向「個人化」，可以針對患者不同的腳形與骨骼結構進行精準切割與置換。「這種個人化的關節有助提升患者的『Forgotten Joint Score（遺忘關節評分）』，代表關節契合度更自然，進一步提高他們日後的生活質素。」

精準切割傷口面積減半 降低併發症風險 手術進行期間，機械臂輔助系統的優勢就更為顯著。江志聰醫生解釋，在機械臂精準的數據導航輔助下，能有效減少部分侵入性的量度步驟，傷口面積可縮小約50至60%。由於減少暴露周邊的軟組織，患者的出血量顯著減少，基本上已不需要考慮術中輸血的問題，術後痛楚亦相應減輕。更重要的是，這項技術有助降低引發嚴重併發症的風險，例如減少因傳統侵入性操作而導致骨髓脂肪流出、進而阻塞血管的脂肪栓塞問題。在術後復原方面，病人早期康復與恢復活動能力的速度亦比以往更快。

儘管機械臂輔助系統擁有諸多優勢，但江志聰醫生坦言它並非適用於所有患者：「對於需要進行翻修再做的複雜髖關節手術，或是先天性髖關節嚴重變形、患有畸形及幼年期骨骼問題的患者，由於數據無法準確對應，目前仍有限制。」 不過，江志聰醫生強調，對於高達90%因年紀增長或過度使用而導致的常見關節退化及創傷性退化患者而言，這項新技術仍能為他們帶來顯著幫助。

不盲目追求科技 以患者福祉為首要目標 從全球醫療趨勢來看，機械臂輔助關節置換已是大勢所趨。明德願意投入鉅資引進機械臂輔助系統，其背後的核心驅動力是貫徹醫院「以人為本」的承諾。 明德國際醫院手術室部門主管侯女士（Connie）表示，在評估引進新技術時，明德團隊不會單純追求「最新」或「最先進」的科技，而是務實地考量該科技能否提升手術精準度、改善患者復原情況，為不同人士提供更合適的選擇。「明德一直相信，創新醫療技術的價值不在於技術本身，而是在於是否能夠為患者帶來更好的治療效果與體驗。」 近年來，明德已先後引入了應用於全膝及半膝置換手術的機械臂系統，以及亞洲首個全陶瓷髖關節表面翻修系統，體現以人為本，與時並進的精神。

「科技應該服務人，而不是由人去遷就科技。」 Connie續指，明德的使命是「為病人的福祉、護理與快樂而服務(For the benefit, care and happiness of our patients)，對明德而言，「以人為本」不只是關注疾病或手術，而是全面關照手術過程中牽涉到的每一個人，協助他們盡快康復及回復正常生活。 同步投放資源培訓專業團隊 不過，尖端科技要發揮最大功效，關鍵始終在於背後專業的醫療團隊。Connie補充，明德在引入新技術時，會同步投放大量資源於培訓團隊發展上，例如安排骨科專科醫生參與培訓及臨床交流、邀請設備供應商提供專業技術培訓及支援。培訓對象涵蓋骨科專科醫生、手術室護士、麻醉團隊以及物理治療師等，確保整個醫療團隊具備一致的專業知識、經驗和默契。

明德不僅是投資一台醫療儀器，更是投資一個結合創新技術、專業團隊與「以人為本」理念的完整醫療體系。透過持續的技術升級與人才培育，明德將繼續為患者建構更完善的護理，引領私營骨科醫療邁向更精準的未來。「創新科技只是第一步，但真正改變患者體驗及治療效果的，始終是善用科技的專業團隊。」 Connie總結。

ADVERTISEMENT

(專題報道)