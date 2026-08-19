單車節2026｜10.11舉行明起接受報名　50公里組加碼至56公里　首次踩上中九龍繞道

單車節明起接受報名 50公里組加碼至56公里 首次踩上中九龍繞道 (吳康琦攝)

由旅發局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」將於 10月11日舉行，並於明日起接受報名。今年大會首度將備受歡迎的非競賽項目路線升級，由過往的50公里加碼至56公里，行經「五隧三橋」，一眾單車好手可踩上全新的中九龍繞道。另外，當日亦設單車主題嘉年華，讓遊人邊食邊玩邊睇比賽。 今年單車節首次把「50公里組」的路線，由過往的50公里加碼至56公里，讓單車好手能夠橫跨油尖旺、深水埗、葵青、荃灣、沙田及九龍城六個地區，並途經長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋，以及首次對單車活動開放、連接油麻地與啟德的中九龍繞道。

今年亦將增設「世界大學盃」非競賽項目，邀請本地、內地及海外「世界百強」的大學生車手於「56 公里組」同場切磋。至於「32 公里組」則沿用「兩隧兩橋」路線，穿梭長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋及汀九橋。 兩項非競賽項目合共提供逾6,500個名額。56公里組與32公里組的報名費分別為每人600港元及280港元，大會並將於9月5日、6日、12日及13日安排單車技術評核。此外，今年特別增設了「世界大學盃」，邀請本地、內地及海外「世界百強」的大學生車手在56公里組中同場競技；同場亦設有每組100港元的「高飛家庭單車樂」，供家長與小孩共享騎行樂趣並挑戰互動任務。

國際單車聯盟公路賽回歸 單車節同日更會上演「國際單車聯盟(UCI)1.1 級公路賽」，哈薩克XDS Astana Team、比利時Alpecin-Premier Tec等來自11個國家及地區的17支單車勁旅將雲集香港；連同主場出擊的中國香港單車代表隊在內，約100名世界級車手將激烈交鋒，爭奪冠軍戰衣。 新鴻基地產執行董事郭基煇指，今年UCI 1.1級公路賽強勢回歸，世界不同國家級車隊，名稱不多說，很多都是世界巡迴賽，好像看足球，就是英超級球隊的車隊來，一定會非常精彩。 西九舉辦單車主題嘉年華 今年活動的起點與終點將移師至西九文化區博物館道，並增設專屬觀賞區讓大眾近距離見證選手衝線。西九文化區藝術公園大草坪亦會在當日由早至黃昏舉辦單車主題嘉年華，帶來融合音樂與運動的舞台表演、餐飲、運動裝備展銷、新興運動體驗以及手作區等豐富內容。

另外，旅發局將向內地及海外參加者贈送香港故宮文化博物館標準門票，西九文化區管理局也將推出涵蓋M+或香港故宮門票及西九渡輪免費單程船票的「香港單車節特別套票」，吸引大眾一同共襄盛舉。 林建岳： 呈獻「只在香港」單車體驗 旅發局主席林建岳表示，今屆單車好手會首次走進不同地區的高速公路、跨海大橋，沿途欣賞香港多個地標，期望透過香港單車節，向市民旅客呈獻「只在香港」的單車騎行體驗， 穿越於各標誌性大橋及地標，飽覽融合繁華都會與迷人海港的獨特景致。