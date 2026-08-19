九巴中年漢霸兩位 放背囊拒讓座女生：個袋好重等15分鐘

巴士上出現「一人霸兩座位」的情況，這種行為在繁忙人滿時段令他人反感。有中年男子近日於滿客巴士下層霸佔兩個座位，更以「個袋好重」為由拒絕讓座予女子，甚至要求對方「罰企」15分鐘等他落車，事件惹來網民狠批自私。
有女網民近日在社交平台Threads發文公審事件，她稱目擊該名中年男乘客的自私行為，表示「畀一個人既錢坐到兩個位，人地叫佢拎走個袋，佢話好重，叫人地等15分鐘」。相片可見，一名頭戴鴨舌帽的中年男子，坐在九巴下層靠近走廊通道的座位，並把其黑色背囊放在旁邊靠窗的座位，其旁邊有一名女子站立。
發帖網民表示，當時有女子要求該男子拿起背囊，但對方非但沒拿開，更以「個袋好重」為由拒絕讓座，並要求對方等多15分鐘，即等他落車後才有得坐，「個女仔叫佢拎走個袋，佢就開始X人啦」。當時車上有其他乘客不值其所為發聲，但男子卻反過來指責為何其他人不讓座，「佢鬧我哋點解唔讓位畀個女仔」，更指責該女子「連15分鐘都等唔到，喺呢個社會生存唔到㗎啦」，強調自己沒有「作故仔」。
網民斥：好重關人咩事，你個袋無畀車錢㗎
不少網民批男乘客自私，「好重關人咩事，你個袋無畀車錢㗎」、「衰格有樣睇」、「一人佔2個位，應該付2人車費！」、「重叫佢放地下啦 位比人座唔係放死物囉」、「比着我會即刻行去叫司機處理」、「人無恥便無敵」。亦有網民稱曾遇到類似「衰客」，「我通常會望住佢3秒，唔會講任何野，冇反應就坐落去」，有人稱「依家唔係好敢搭巴士，又霸位又踩櫈又剪腳甲又食外賣，人嘅質素真係越嚟越差」。