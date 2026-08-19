九巴中年漢霸兩位 放背囊拒讓座女生：個袋好重等15分鐘

有中年男子近日於滿客巴士下層霸佔兩個座位，更以「個袋好重」為由拒絕讓座予女子，甚至要求對方「罰企」15分鐘等他落車，事件惹來網民狠批自私。(Threads)

巴士上出現「一人霸兩座位」的情況，這種行為在繁忙人滿時段令他人反感。有中年男子近日於滿客巴士下層霸佔兩個座位，更以「個袋好重」為由拒絕讓座予女子，甚至要求對方「罰企」15分鐘等他落車，事件惹來網民狠批自私。

有女網民近日在社交平台Threads發文公審事件，她稱目擊該名中年男乘客的自私行為，表示「畀一個人既錢坐到兩個位，人地叫佢拎走個袋，佢話好重，叫人地等15分鐘」。相片可見，一名頭戴鴨舌帽的中年男子，坐在九巴下層靠近走廊通道的座位，並把其黑色背囊放在旁邊靠窗的座位，其旁邊有一名女子站立。