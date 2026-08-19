Ray Online｜江玉歡斥議員公開市民訂立平安紙相片當KPI　疑暗諷一議員

江玉歡噚日（18日）以「尊重市民的私隱」為題發文，話最近留意到有議員慣性將市民到辦事處訂立平安紙嘅相，放喺社交平台作宣傳之用。雖然有模糊化處理圖中市民嘅容貌，但江玉歡話肯定事主嘅屋企人、朋友一睇就認得。

政界人士都習慣將平時落區服務市民嘅相片放喺社交平台，不過前立法會議員江玉歡留意到有現屆議員發布市民訂立「平安紙」嘅相片，認為做法有欠專業。

作為律師，江玉歡認為訂立平安紙係好私人嘅事。平安紙內容、有冇訂立平安紙、有關市民財產嘅內容都應該絕對保密。佢關注有關議員同見證嘅義工有冇受專業訓練、有冇向有關市民簽署承諾資料會保密、有冇妥善儲存紀錄或者喺若干時間內銷毁。無論如何，江玉歡強調將市民訂立平安紙嘅會面相片，用作公開宣傳或者記錄個人KPI（關鍵績效指標）有欠專業。

方國珊歡迎市民求助

翻查紀錄，新界東南立法會議員方國珊正正喺江玉歡發文前一日（17日），喺Facebook分享「平安紙簽訂日」嘅相片，當中包括4名街坊嘅相。方國珊喺帖文中話歡迎當區居民，搵佢幫手義務設立平安紙，等個人意願得以明確紀錄。方國珊認為及早安排，既係對自己負責，亦是對家人嘅體貼關懷。而佢呢項義務幫市民簽訂平安紙服務已經提供18年了，感恩市民滿意。