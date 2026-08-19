港鐵啟動接駁高鐵站與九龍站自動車路面測試 擬明年次季推(附路線)

今天上午於高鐵香港西九龍站與機場快綫九龍站之間進行的自動車路面測試，過程大致暢順。測試初期自動車不會載客，並由後備操作員全程隨車監察，以便在有需要時可即時介入處理。(港鐵圖片)

港鐵計劃於明年第二季起，在高鐵西九龍站與機場快綫九龍站之間，提供自動駕駛車輛接駁服務。港鐵今日起展開路面測試，安排4輛百度Apollo第六代自動私家車於兩個車站之間的指定路段行駛，首階段測試不會載客，承辦商將安排後備操作員全程隨車，持續監察車輛運行情況，並在有需要時即時介入處理。港鐵會與承辦商緊密合作，推進及審視測試情況，並在取得運輸署批准後，逐步推展至無人駕駛的載客測試，確保服務安全可靠。

港鐵指，隨著高鐵與航空服務之間的轉乘需求增加，新服務將為旅客提供額外選擇，提升旅客體驗，促進「鐵空聯運」。港鐵正與機管局積極籌備服務，服務安排及對象將稍後公布。