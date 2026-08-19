港鐵啟動接駁高鐵站與九龍站自動車路面測試 擬明年次季推(附路線)

港鐵計劃於明年第二季起，在高鐵西九龍站與機場快綫九龍站之間，提供自動駕駛車輛接駁服務。港鐵今日起展開路面測試，安排4輛百度Apollo第六代自動私家車於兩個車站之間的指定路段行駛，首階段測試不會載客，承辦商將安排後備操作員全程隨車，持續監察車輛運行情況，並在有需要時即時介入處理。港鐵會與承辦商緊密合作，推進及審視測試情況，並在取得運輸署批准後，逐步推展至無人駕駛的載客測試，確保服務安全可靠。
港鐵指，隨著高鐵與航空服務之間的轉乘需求增加，新服務將為旅客提供額外選擇，提升旅客體驗，促進「鐵空聯運」。港鐵正與機管局積極籌備服務，服務安排及對象將稍後公布。
西九龍「鐵空聯運」自動車測試
項目涉及四輛百度 Apollo 第六代自動私家車，每輛自動私家車均會於高鐵香港西九龍站與機場快綫九龍站之間的指定路段進行一系列測試：
第一階段：自動車於指定路段以自動駕駛形式行駛於路面，期間除工程人員外不會載客，全程設有承辦商的後備操作員於司機坐駕位置以便在有需要時接管車輛。
第二階段：開展非商業載客路試，全程設有承辦商的後備操作員於司機坐駕位置，同時設有遙距後備操作員在遙距控制中心監控自動車。
第三階段：開展無人駕駛路試，車上不會載客，亦不設車上後備操作員，僅設有遙距後備操作員在遙距控制中心監控自動車。
第四階段：無人駕駛及非商業載客路試，不設車上後備操作員，僅設有遙距後備操作員在遙距控制中心監控自動車。
測試時段：週一至週日（全日）
測試路段：匯民道、佐敦道、雅翔道、車站環迴路南、車站環迴路東、車站環迴路北