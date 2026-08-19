葵涌醫院新大樓整合專科門診服務　採「治療村」概念病房首設空中花園

葵涌醫院大樓重建後年初起分階段投入服務，分散不同醫院和診所的專科門診服務，以及日間病房、住院病人已悉數遷入。醫院提供約1,000張病床，設有床距較遠的6人病房和單人病房，又為病房新增空中花園，供特定病人在醫護人員陪同下使用。院方相信，新大樓採用「治療村」概念有助醫護跨專業團隊合作，亦可打破社會對精神科的傳統印象。

服務集中省時助提服務量與質素 精神專科醫院葵涌醫院的大樓7年前開始重建，新大樓總樓面面積增加六成多至約13.4萬平方米，提供1,000張病床，佔醫管局精神科病床總數約四分之一。以往分散於不同醫院及診所的專科門診服務，已陸續遷入至葵涌醫院新大樓，葵涌醫院行政總監鄭蓋民說，集中整合專科門診服務有助臨床醫護團隊跨專業合作，制訂多元化治療方案。 鄭蓋民提到，就精神科醫學而言環境本身就是治療，新大樓應用「治療村」概念，營造開放、安全並貼近社區的治療環境，又提供更多室內及戶外活動空間，盼打破傳統對精神科醫院封閉式管理、充滿侷促感的印象，同時帶出環境已改善、方便市民求醫，希望有需要人士不要諱疾忌醫。他又稱，服務集中有助病人和醫護團隊節省時間，同時有助日後增加服務量和提升質素。

洗手間特別設計防自我傷害 新大樓設有6人病房和單人病房，均配備獨立浴室及洗手間，病床之間距離較一般急症醫院遠，可減少病人之間的摩擦，各洗手間分別用全貼牆式扶手、不能承載重物的軟勾等，防止病人作出會傷害自己的危險動作，而單人房獨立洗手間的大門更採用斜向式設計，盡量減少可支撐重物的支點。每個病房並新設空中花園，病人經評估後可在醫護人員陪同下使用，為保安全玻璃圍欄高達2.7米及裝有防抓裝置，所有桌子和座椅等設施亦全部固定在地上。

同期新建的精神科兒童及青少年服務座，是全港唯一專門向18歲以下兒童及青少年提供精神科服務的大樓，設有綜合診所、日間醫院和住院病房，院方形容設施集中有助為病人進行專業分流及會診評估，有利患者治療。葵涌醫院亦設綜合日間復元服務，為成年復元人士提供多元化活動及職業復康，提升他們自我管理能力、工作與生活技能，以便日後融入社會和覓得工作，訓練活動包括模擬駕駛訓練、電腦打字測試、學習煮食及洗衣服等基本技能。 現有大樓將拆卸改建花園

新大樓已於今年3月底起分階段投入服務，搬遷至今運作暢順，預計下月完成。在服務完成搬遷後，現有葵涌醫院醫院大樓將隨即拆卸，然後興建病人復康花園。對於整項工程的落成時間較原定時間延遲3年，九龍西醫院聯網總行政經理(規劃及發展)郭孝聰說，工程整體受天氣等因素影響，醫管局一直都有跟建築署密切溝通，並按建築署進度驗收，強調醫院服務無縫銜接，未有受延誤影響。